לצד מיילי סיירוס: ההישג הבינלאומי הענק של נגה ארז

המוזיקאית הישראלית נגה ארז רושמת עוד הישג בינלאומי מרשים: שירה "Catching Flights" נכלל ברשימת השירים הרשמית של העונה השלישית של הקומדיה הרומנטית המצליחה של נטפליקס, "רק לא זה", בכיכובם של קריסטן בל ואדם ברודי.

ענקית הסטרימינג חשפה באתר Tudum רשימה ראשונה מתוך פסקול הסדרה. ארז מופיעה שם לצד כמה מהשמות הגדולים ביותר בתעשיית המוזיקה העולמית, בהם מיילי סיירוס עם "You (Demo)", אלי גולדינג עם "Pray for Me", ג'יי באלווין עם "Click Click Flash", וכן להקת Metric ומייזי פיטרס. מדובר ברשימה חלקית בלבד, ומהפסקול המלא שייחשף בהמשך צפויות הפתעות נוספות.

עבור ארז, הנוכחות בענקית הסטרימינג אינה חדשה. שירים מתוך אלבומה המצליח "KIDS" כבר שולבו בעבר בסדרות פופולריות של הפלטפורמה. שיריה של ארז בפרויקטים מובילים בנטפליקס מחזקת את מעמדה כאחת היוצרות הישראליות הבולטות והמוערכות בזירה הבינלאומית.