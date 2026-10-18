נתניהו ברמז דרמטי: "יש לנו עוד שנתיים"

בישורת האחרונה של קמפיין הבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום לציבור בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, שבו קרא להתגייסות מוחלטת של מחנה הימין והזהיר מפני תרחיש של תיקו פוליטי שיוביל להקמת ממשלת שמאל.

"בימים אלה אני חורש את הארץ, פוגש אתכם ומקשיב לכם", כתב נתניהו. "בכל מפגש אני מרגיש את האהבה הגדולה שלכם למדינה, את הדאגה לעתידה ואת הרצון לראות אותה חזקה, בטוחה ומשגשגת. אתם נותנים לי כוח, ואני נחוש להמשיך לפעול למענכם".

בהמשך דבריו חידד ראש הממשלה את מסר הליבה של הקמפיין והגדיר את המערכת במונחים של הכרעה לאומית דרמטית: "הבחירות האלה גורליות לעתידנו: זה או ימין – או פלסטין. זה או ממשלת ימין חזקה שלנו – או ממשלת שמאל של איזנקוט עם המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט".

נתניהו התייחס גם לחלון ההזדמנויות המדיני והביטחוני מול הממשל בוושינגטון, וציין כי "יש לנו עוד שנתיים לכהונתו של ידידי הנשיא טראמפ וזה בדיוק הזמן להשלים את המשימות הגדולות שלנו בכל החזיתות".