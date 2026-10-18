נתניהו ברמז דרמטי: "יש לנו עוד שנתיים"

בישורת האחרונה של קמפיין הבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה היום לציבור בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, שבו קרא להתגייסות מוחלטת של מחנה הימין והזהיר מפני תרחיש של תיקו פוליטי שיוביל להקמת ממשלת שמאל.
"בימים אלה אני חורש את הארץ, פוגש אתכם ומקשיב לכם", כתב נתניהו. "בכל מפגש אני מרגיש את האהבה הגדולה שלכם למדינה, את הדאגה לעתידה ואת הרצון לראות אותה חזקה, בטוחה ומשגשגת. אתם נותנים לי כוח, ואני נחוש להמשיך לפעול למענכם".
בהמשך דבריו חידד ראש הממשלה את מסר הליבה של הקמפיין והגדיר את המערכת במונחים של הכרעה לאומית דרמטית: "הבחירות האלה גורליות לעתידנו: זה או ימין – או פלסטין. זה או ממשלת ימין חזקה שלנו – או ממשלת שמאל של איזנקוט עם המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט".
נתניהו התייחס גם לחלון ההזדמנויות המדיני והביטחוני מול הממשל בוושינגטון, וציין כי "יש לנו עוד שנתיים לכהונתו של ידידי הנשיא טראמפ וזה בדיוק הזמן להשלים את המשימות הגדולות שלנו בכל החזיתות".
לקראת יום הבוחר, הפעיל נתניהו לחץ כבד על בסיס התמיכה של המחנה הלאומי כדי למנוע שאננות בשטח: "אני אמשיך לחרוש את הארץ ולפגוש אתכם בימים הקרובים, אבל אנחנו בתיקו בין ימין לבין פלסטין. כדי לנצח, האהבה והתמיכה חייבות להפוך להצבעה בקלפי. דברו עם המשפחה, התקשרו לחברים. נצא להצביע ונוציא אחרים להצביע. כל קול קובע, וכל אחד ואחת מכם יכולים לעשות את ההבדל".
נתניהו חתם את הפנייה בקריאה לאיחוד השורות: "ביחד נביא ניצחון. למען הילדים שלנו. למען העתיד שלנו. למען מדינת ישראל".
כאמא שאיבדה שינה עם בניה בגולני, שמחתי שלפחות טראמפ פה לשנתיים לעזור להנהגה שתדאג באמת ללוחמים