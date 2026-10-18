טראמפ על המהומות בצרפת: "סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב!"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (ראשון) להמשך המהומות האלימות בפריז, כשבדבריו האשים את הגירת המוסלמים בהצתת המחאות, וקרא להחרפת מדיניות ההגירה לצרפת.
"צרפת בוערת!" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "הגירתם של אנשים מעולם שונה לחלוטין – אנשים הנושאים שנאה בליבם – ריסקה את המדינה שהייתה פעם כה גדולה".
בסיכום דבריו טראמפ קרא לצרפת: "סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב, לפני שיהיה מאוחר מדי!".
דבריו של טראמפ מגיעים על רקע המשך המחאות הסוערות בצרפת, כשבימים האחרונים נרשמו הצתות ופריצה למבנים ברחבי המדינה - ביניהם בית כנסת יהודי בפריז שנפרץ והושחת, לצד בניין עיריית לימוז' שנשרף לחלוטין אמש.
על פי העדכון האחרון שפרסמה המשטרה, לפחות 272 בני אדם נעצרו ברחבי המדינה בעקבות ההתפרעויות. מארגני המחאה טענו אתמול כי כ-800 אלף איש השתתפו בכ-1,750 הפגנות ופעולות מחאה, אולם הנתונים הללו טרם אומתו באופן עצמאי.
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