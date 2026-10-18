טראמפ על המהומות בצרפת: "סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב!"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (ראשון) להמשך המהומות האלימות בפריז, כשבדבריו האשים את הגירת המוסלמים בהצתת המחאות, וקרא להחרפת מדיניות ההגירה לצרפת.

"צרפת בוערת!" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "הגירתם של אנשים מעולם שונה לחלוטין – אנשים הנושאים שנאה בליבם – ריסקה את המדינה שהייתה פעם כה גדולה".

בסיכום דבריו טראמפ קרא לצרפת: "סגרו את הגבולות והשתלטו על המצב, לפני שיהיה מאוחר מדי!".