"מסרגה": שבוע "האימה של הסוקרים" ולא רק בסרוגים

שבוע חדש ורווי סקרים ובתקווה שגם גשמים התחיל, וזה השבוע האחרון לפני הבחירות בו אפשר עדיין לפרסם סקרים ולנחש ניחושים ותרחישים ולהיזהר משאננות יתר שככל הנראה תהפוך ביום הבוחר לעוד "יום דין של הסוקרים". כמו סרטוני "תעמולת בחירות" המושמצים, יש הטוענים שכבר אין לעורכי הסקרים כוח משמעותי כבעבר בימים שבהם אולפנים המתינו למוצא פיה של ד"ר מינה צמח כאילו הייתה המשיח.
בניגוד לכותרות הענק והקריינות הדרמטית המבטיחות רחובות ריקים ב-27.10 ב-22:00 בלילה, כל אזרחי המדינה לא "יעצרו את נשימתם" בשעה זו, ורובם ימשיכו בענייניהם ואולי יעיפו מבט עייף בנייד כדי לקרוא הודעה קופצת עם תוצאות המדגמים בערוצים השונים (ובסרוגים תקבלו את כולם יחד בכתבה אחת).
זה השבוע בו מומלץ להעביר את הנייד למצב שקט, להתקין חוסם שיחות ספאם ולקנות כרטיס זיכרון מורחב להכיל את הכמות המטורפת של הודעות ויראליות שינסו לשכנע מצביעים עד הרגע האחרון. מומלץ גם להתחיל לתכנן מראש מה עושים עם הילדים ביום השבתון כדי לא לגלות בהזמנה של הרגע האחרון שכל המקומות הזולים והטובים מלאים עד אפס מקום.
מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים של השבוע בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.
בפוליטיקה
- המפלגות הדתיות יעלו על הגריל של "כיפות ברזל" לסיבוב אחרון ביום רביעי הקרוב, והתכנית תנסה לקבוע למי מהן יש סיכוי יותר מסביר להגיע למספר המנדטים הגבוה ביותר. רה"מ בנימין נתניהו המשדר לחץ בכל הערוצים צפוי להמשיך גם השבוע בבליץ תקשורתי. האם הוא יגיע גם לסרוגים? חכו ותראו..
במגזר
- נוער הגבעות והמתיישבים על הכוונת של ארה"ב בשל מהומות אלימות במהלך מסיק זיתים של ערבים ביו"ש ופציעתה באורח בינוני של כתבת יהודיה אמריקנית שסקרה את ההפגנות בשטח. ממשל טראמפ גינה ונתניהו הסתבך בתגובה אבל השטח עדיין לא שקט והצבא נערך לפזר את ההפגנה ביד חזקה ובזרוע צבאית נטויה.
- השפעות האסון החמור של פיצוץ נפל בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים בו נהרג הנער אלעזר וילנסקי ז"ל נותן את אותותיו בשטח ונדמה שהופקו לקחים מידיים בצורת תשדירים מתריעים מפני משחק בנפלים בכלי התקשורת והתרעות "ונשמרתם" של רבני המגזר. תכף מגיע החורף ולכן ראוי לשוב ולהזהיר מפני סחף של נפלים ומוקשים באזורי הטיולים בצפון וחובה לשמור על ערנות גבוהה כדי למנוע אסון ולהציל חיים.
בעולם
- שלושת הנושאים הבוערים בחדשות העולם הם: איראן, החות’ים וצרפת. הנושא האחרון מטריד גם מדינות נוספות כי המחאה הצרפתית על החינוך שוברת מוסכמות ואברים כבר כמה שבועות והפתרון עדיין לא נראה באופק. לגבי החות’ים העולם מגיב באדישות שמרגיזה מאד את הסעודים, והאיראנים מחכים לראות איזה טראמפ הם יקבלו אחרי הבחירות.
בתרבות
- רשת בונה מתח לקראת פרק הבכורה של העונה ה-14 של "הישרדות" (VIP) שישודר בשבת הקרובה וינסה לתת פייט ראוי ברייטינג לעונה החדשה של "הזמר במסכה 2026" שהחלה אתמול. “ארץ נהדרת" מתכוננת לבחירות עם ספיישל מיוחד שבוע לפני (וכמיטב המסורת של ערוץ 12 יהיו מערכונים גם במשדר הבחירות עצמו), ולמי שלא רוצה לראות קרבות בקריביים או פוליטיקה מקומית וסתם לבהות בסלבריטאים מבשלים אוכלים ומרכלים ישודר השבוע גם גמר עוד עונה קצרה של "המטבח המנצח VIP”. בתאבון.
בספורט
- כדורגל: בית"ר ירושלים תארח מחר (שני, 20:30 אצטדיון טדי) את מכבי ת"א והצפי שלמגרש הביתי הביתר"י יגיעו כשלושים אלף צופים, וייתכן שביניהם יהיו גם אלמוני ושמו בנימין נתניהו ורעייתו.
- כדורסל: "הקשר הספרדי" נמשך ומכבי ת"א תתמודד ביורוליג בחמישי הקרוב "באולם הביתי" הזמני שלה בבלגרד מול ריאל מדריד, אחרי שבשבוע שעבר הפסידה לברצלונה אבל גם רשמה ניצחון משמעותי על ולנסיה. מסביב למגרש יש חרושת שמועות על חוסר שביעות רצון של הנהלת מכבי מהמאמן הראשי עודד קטש, והצעה שקיבל גיא פניני להיות מאמן ראשי בקבוצה אחרת. אבל אם הצהובים ינצחו שוב- כל זה לא יהיה חשוב!
אלה הנושאים שיעסיקו השבוע את סרוגים-ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!
100 אחוז מסירות נפש של הציונות הדתית מול עסקנות שמזכירה את הפוליטיקה הכושלת ב-1992!