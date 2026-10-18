"מסרגה": שבוע "האימה של הסוקרים" ולא רק בסרוגים

שבוע חדש ורווי סקרים ובתקווה שגם גשמים התחיל, וזה השבוע האחרון לפני הבחירות בו אפשר עדיין לפרסם סקרים ולנחש ניחושים ותרחישים ולהיזהר משאננות יתר שככל הנראה תהפוך ביום הבוחר לעוד "יום דין של הסוקרים". כמו סרטוני "תעמולת בחירות" המושמצים, יש הטוענים שכבר אין לעורכי הסקרים כוח משמעותי כבעבר בימים שבהם אולפנים המתינו למוצא פיה של ד"ר מינה צמח כאילו הייתה המשיח.

בניגוד לכותרות הענק והקריינות הדרמטית המבטיחות רחובות ריקים ב-27.10 ב-22:00 בלילה, כל אזרחי המדינה לא "יעצרו את נשימתם" בשעה זו, ורובם ימשיכו בענייניהם ואולי יעיפו מבט עייף בנייד כדי לקרוא הודעה קופצת עם תוצאות המדגמים בערוצים השונים (ובסרוגים תקבלו את כולם יחד בכתבה אחת).

זה השבוע בו מומלץ להעביר את הנייד למצב שקט, להתקין חוסם שיחות ספאם ולקנות כרטיס זיכרון מורחב להכיל את הכמות המטורפת של הודעות ויראליות שינסו לשכנע מצביעים עד הרגע האחרון. מומלץ גם להתחיל לתכנן מראש מה עושים עם הילדים ביום השבתון כדי לא לגלות בהזמנה של הרגע האחרון שכל המקומות הזולים והטובים מלאים עד אפס מקום.

מדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים לפניכם את האצבעות על האירועים המעניינים של השבוע בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט.