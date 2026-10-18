"הייתי רק עצמות": הכוכבת ההוליוודית חשפה את הפרעת האכילה

קריסטין דייוויס, שגילמה את דמותה האהובה של שרלוט בסדרה האייקונית "סקס והעיר הגדולה", נזכרת בימים הבלתי נסבלים שבהם ניסתה לעמוד במודל הרזון הקיצוני ששלט בהוליווד בשנות ה-90. בפודקאסט החדש שלה, Are You a Charlotte, היא חשפה את ההערות הבלתי פוסקות שספגה על משקל גופה ואת הדיאטות ההרסניות שעברה רק כדי להתאים לתקן.

בשיחה פתוחה עם השחקן אוון הנדלר, שגילם את בעלה בסדרה (הארי גולדנבלט), שיתפו השניים בקשיים ובמשקעים שחוו סביב דימוי גוף, וביחס התובעני מצד הקהל והתקשורת במהלך שידור הסדרה.

דייוויס שחזרה תקופה קשה במיוחד לקראת סוף אחת העונות, שבה הקצינה את הדיאטה שלה עד לרמה שממש ניתן היה לראות את עצמותיה על המסך. "זה היה באחד הקיצים החמים האלה, ואני זוכרת שפשוט אכלתי רק סוכריות M&M’s", סיפרה. "אכלתי רק M&M’s במשך כמה שבועות. אני לא יודעת איך לא איבדתי את זה. לא אכלתי שום אוכל אמיתי. לא נשאר לי בכלל חזה, הייתי פשוט עצמות".

היא שיתפה גם ברגע מפתח מאותה תקופה, כשביקרה אצל מטפל בדיקור סיני שהזדעזע מהרגל האכילה שלה והפציר בה: "אל תכניסי את זה לפה שלך". התגובה התמימה שלה באותם ימים היתה: "למה לא? זה כל מה שאני אוכלת". דייוויס הבהירה כי הלחץ להיראות רזה לא הגיע רק ממנה, אלא משרר סביבה באווירה התעשייתית של אותן שנים.