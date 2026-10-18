כמה דקות עבודה: פטריות ממולאות בגבינות נמסות

פטריות ( צילום: AI )

פטריות ממולאות בגבינות הן אחת המנות הכי פשוטות וטעימות שאפשר להכין בתנור. הפטריות יוצאות רכות ועסיסיות, הגבינות נמסות בפנים ומעל הכול מתקבל ציפוי זהוב ופריך. ההכנה לוקחת כמה דקות, לא דורשת יותר מדי מצרכים, והתוצאה מתאימה גם לאירוח וגם לארוחת ערב חלבית בבית.