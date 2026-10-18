כמה דקות עבודה: פטריות ממולאות בגבינות נמסות

פטריות ממולאות בגבינות הן אחת המנות הכי פשוטות וטעימות שאפשר להכין בתנור. הפטריות יוצאות רכות ועסיסיות, הגבינות נמסות בפנים ומעל הכול מתקבל ציפוי זהוב ופריך. ההכנה לוקחת כמה דקות, לא דורשת יותר מדי מצרכים, והתוצאה מתאימה גם לאירוח וגם לארוחת ערב חלבית בבית.
מצרכים ל-4 מנות
- 16 פטריות שמפיניון גדולות
- 150 גרם גבינת שמנת
- 100 גרם מוצרלה מגוררת
- 50 גרם גבינת פרמזן מגוררת
- 2 שיני שום כתושות
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפות פירורי לחם
- כף פטרוזיליה קצוצה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-190 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- מנקים את הפטריות בעדינות ומסירים את הרגליים שלהן, כדי לפנות מקום למילוי.
- קוצצים את רגלי הפטריות ומטגנים במחבת עם כף שמן זית במשך כ-3 דקות, עד שהנוזלים מתאדים. מוסיפים את השום ומטגנים עוד כחצי דקה.
- בקערה מערבבים את גבינת השמנת, המוצרלה, מחצית מכמות הפרמזן, הפטרוזיליה והפטריות המטוגנות. מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם.
- ממלאים את הפטריות בתערובת הגבינות ומסדרים בתבנית.
- מערבבים את פירורי הלחם עם יתרת הפרמזן וכף שמן זית, ומפזרים מעל כל פטרייה.
- אופים במשך 18-22 דקות, עד שהפטריות מתרככות והציפוי מזהיב.
- מוציאים מהתנור, מחכים כמה דקות ומגישים חם.