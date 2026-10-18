ראש הממשלה בנימין נתניהו ( מעיין טואף/לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (ראשון) תדרוך עיתונאים נדיר, מהסוג שהוא נוהג לקיים בעיקר בתקופות בחירות, והציג בפני הכתבים את מסמך תפיסת הביטחון החדשה של מדינת ישראל. במהלך התדרוך, שנערך ימים ספורים לפני הבחירות, השיב נתניהו לשאלות הכתבים והתייחס בין היתר למתיחות עם טורקיה, ליחסים עם רוסיה ולאפשרות של מערכה נוספת מול איראן.

תפיסת הביטחון החדשה: מתקפה במקום הכלה במסמך שהציג, תחת הכותרת "תפיסת הביטחון - בנימין נתניהו, ראש הממשלה", מפורטים האיומים המרכזיים על ישראל ועשרת העקרונות שאמורים להנחות את מדיניות הביטחון בשנים הקרובות. בין האיומים שמונה המסמך: נשק גרעיני, טילים מדויקים, רחפנים וכטב"מים, סייבר, בינה מלאכותית, נשק בלתי חוקי בתוך ישראל, התפתחותם של צירים אזוריים עוינים וניסיונות לדה־לגיטימציה ולבידוד בינלאומי.

האיומים על ישראל ( צילום: מעיין טואף\לע"מ )

בלב התפיסה עומד המעבר ממדיניות של הכלה למדיניות של מניעה, יוזמה והתקפה. עשרת העקרונות כוללים מניעת נשק גרעיני, הרתעה, התרעה, יוזמה ותחבולה, הגנה על הגבולות, בניית בריתות, עצמאות טכנולוגית, מאבק על התודעה, חתירה לניצחון וחיזוק רוח העם.

נתניהו הדגיש גם את הצורך בהרחבת עצמאותה של ישראל בייצור אמצעי לחימה ובהגדלת תקציב הביטחון, ואמר כי הוא מקצה כ-450 מיליארד שקלים לבניית היכולות הביטחוניות העתידיות.

נתניהו לסרוגים: "אחד הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם הוא טורקיה"

אחת ההתבטאויות הבולטות בתדרוך הגיעה בתשובה לשאלת סרוגים, על רקע הצגת הציר האח"סי בהובלת ארדואן והמדיניות החדשה של הקדמת האויב. שאלנו האם ישראל נערכת לעימות צבאי עם טורקיה, וכיצד משפיעים על כך היחסים הקרובים בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

נתניהו אישר כי קיימת מחלוקת בינו לבין טראמפ בסוגיה: "בדרך כלל אנחנו רואים עין בעין, אבל הוא מנהיג ארצות הברית והוא דואג לארצות הברית, והוא מקבל את ההחלטות שלו. ואני ראש ממשלת ישראל, ואני דואג לעתידה של מדינת היהודים, ולא תמיד זה אותו הדבר. אחד הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם הוא טורקיה".

כשנשאל על ידי סרוגים האם ישראל עלולה להגיע לעימות צבאי עם טורקיה, נתניהו השיב: "תראה, לשמחתי לא הגענו לזה. הם רצו להרחיב את הפריסה שלהם מצפון סוריה לתוך בסיס אווירי. אנחנו מנענו את זה, פעלנו".

נתניהו הוסיף כי היה שמח לראות את היחסים עם טורקיה חוזרים להיות חמים, אך אינו מאמין שהדבר אפשרי תחת שלטונו של ארדואן. "אני מקווה שלא נגיע להתנגשות חזיתית. כך לפחות אני מנסה" אמר, והדגיש כי ישראל מביאה בחשבון אפשרויות שונות ונערכת אליהן גם באמצעות בריתות אזוריות.

הביקורת על רוסיה: "בוטים נגד ישראל באנטישמיות הכי גסה"

בהתייחסות חריגה ליחסים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, מתח נתניהו ביקורת על התנהלות מוסקבה והזהיר את פוטין. לדבריו, השניים משוחחים לפי הצורך, אולם האינטרסים של שתי המדינות לא תמיד חופפים.

נתניהו הצביע על שיתוף הפעולה הרוסי עם איראן במהלך המלחמה באוקראינה ואמר כי מדובר במהלך המנוגד לאינטרסים הישראליים.

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בהמשך התייחס גם לפעילות ברשת נגד ישראל: "למשל, העובדה שיש רשתות, מהלך של בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות".

נתניהו הבהיר כי ישראל מעלה את הסוגיות הללו באופן ברור מול רוסיה, אך ממשיכה לשתף עמה פעולה כאשר קיימים אינטרסים משותפים.

ההנחיה החדשה לגופי הביטחון: להפיל את המשטר האיראני

התבטאות משמעותית נוספת נגעה לאיראן. נתניהו הצהיר כי המטרה הישראלית אינה מסתכמת עוד בפגיעה בתוכנית הגרעין, אלא כוללת גם את הפלת משטר האייתוללות.

"התוכנית שלנו היא תוכנית מאוד מקיפה ומאוד נחושה להביא לנפילת המשטר. זו התוכנית שלי. זו הדירקטיבה שנתתי לכל גורמי הביטחון, וזה גם מה שיהיה", אמר נתניהו.

כשנשאל אם ישראל זקוקה להסכמת ארצות הברית כדי לפעול, הבהיר: "היעדים שאני מציב אינם תלויים בהסכמה האמריקנית", והוסיף: "וככל שהדבר נדרש, נפעל גם באופן עצמאי. כבר עשינו את זה, ואם צריך - נעשה זאת שוב".

בעקבות פרשת פליי דובאי: "צריך לעשות בידוק לצוותים"

נתניהו התייחס גם לכשל האבטחתי שנחשף בפרשת פליי דובאי, ואמר כי כבר קיבל מסקנות ראשוניות מהבדיקה שנערכה בנושא.

"עכשיו צריך לעשות בידוק לצוותים", אמר ראש הממשלה, והבהיר כי מדובר באתגר בינלאומי שמחייב שינוי במערך אבטחת התעופה ושיתוף פעולה עם מדינות נוספות.