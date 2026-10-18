"גם אם נתניהו יקבל 61 מנדטים, לא בטוח שהוא ינצח"

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מערכת הבחירות מתקרבת לשיאה, והתחזיות במפה הפוליטית מציגות תמונת תיקו סבוכה במיוחד. האנליסט והפרשן שמואל רוזנר, והסוקר צוריאל שרון, ניתחו ברדיו 'קול ברמה', את סיכויי הגושים להגיע להכרעה בקלפי.

"גם גדי איזנקוט וגם בנימין נתניהו צריכים להיות מודאגים מאוד", הבהיר שמואל רוזנר במהלך הראיון. לדבריו, הנתונים העדכניים במערכת הבחירות מצביעים על תרחיש של שיווי משקל מתמשך, שבו אף אחד מן המחנות אינו מצליח לייצר יתרון מובהק. "כרגע התסריט המרכזי הוא שלא תהיה הכרעה, ואף אחד מהגושים לא יוכל להרכיב ממשלה", מעריך רוזנר. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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מנגד, הפרשן והסוקר צוריאל שרון הצביע על המשתנה הקריטי שיוכל להפוך את הקערה על פיה ביום הבוחר, אך כמעט בלתי אפשרי לחיזוי מראש. "יש נתון אחד שיכול לעשות שמות ואי אפשר להעריך אותו – שיעור ההצבעה", הסביר שרון.

בנוסף, שרון התריע כי גם אם גוש הימין יצליח לחצות את הרף המיוחל, הדרך להקמת ממשלה יציבה עדיין רצופה מכשולים פוליטיים מורכבים: "גם אם נתניהו יפתיע ויקבל מעל 61 מנדטים, לא בטוח שבאיגוד ויז'ניץ (אגודת ישראל) ובמפלגתו של משה פייגלין יתמכו בו".