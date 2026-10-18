הסערה מחריפה: השר הבכיר מהליכוד יוצא נגד ינון מגל

ינון מגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

השר אלי כהן הצטרף היום (ראשון) לביקורת על מגיש ערוץ 14 ינון מגל, בעקבות דבריו על יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, שאותו כינה "קוף". בריאיון לגלי צה"ל הבהיר כהן כי מדובר בהתבטאות לא ראויה, וקרא להימנע משיח עדתי. לצד זאת, מתח ביקורת על היחס כלפי מצביעי הליכוד.

"זאת אמירה לא ראויה, אין מקום לשיח עדתי - אנחנו רגילים לאמירות מתנשאות על הליכוד", אמר כהן. דבריו של השר מגיעים לאחר שגם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את ההתבטאות של מגל. בריאיון לרדיו צפון 104.5FM אמר נתניהו: "זו אמירה מאוד לא ראויה, אני מגנה אותה". עם זאת, בדומה לכהן, גם נתניהו ביקש להרחיב את הדיון להתבטאויות נגד תומכי הליכוד. ראש הממשלה קרא לגדי איזנקוט לגנות אמירות שבהן כונו מצביעי הליכוד "שימפנזות ובבונים".

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"הייתי שמח שגדי איזנקוט יגנה את כל האמירות של גלי אלבין ואחרים על כך שהליכודניקים שימפנזות ובבונים. זה לא ראוי וזה לא ראוי", אמר נתניהו.

הסערה החלה לאחר שמגל השתמש בכינוי "קוף" בהתייחסותו לאיזנקוט, במסגרת דיון שעסק בייצוג מזרחי במערכת הפוליטית. בעקבות הביקורת, פרסם מגל הסבר וטען כי לא התכוון להשוות את איזנקוט לבעל חיים, אלא השתמש בביטוי המתאר אדם המופעל בידי אחרים.

"אני קראתי לאיזנקוט קוף, לא חלילה כי הוא מכוער ונראה כמו קוף, אלא כביטוי, כעין ששאוב מהעולם התחתון, ששמים מישהו מקדימה שמפעילים אותו", הסביר מגל.