החוקים משתנים: כך ייבחר הנציג הישראלי לאירוויזיון 2027

הכוכב הבא ( צילום: קשת 12 )

אחרי שנים שבהן התרגלנו לראות את השופטים מצביעים בכחול או באדום, בעונה החדשה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" מחכה לצופים שינוי משמעותי. הפעם, השופטים יעניקו למתמודדים נקודות בשיטה שמזכירה את האירוויזיון עצמו.

ביי לכחול ולאדום, שלום לדוז פואה במסגרת השינוי, כל אחד מהשופטים יעניק למתמודדים ציון שנע בין 4 ל-12 נקודות, במקום ההצבעה הרגילה שהכרנו עד היום. גם הקהל באולפן ימשיך לקחת חלק בהצבעה, והמסך המפורסם של התוכנית יישאר במקומו. ומה לגבי הרף שצריך לעבור? כאן דווקא אין שינוי. המתמודדים עדיין יצטרכו להגיע ל-70% כדי להרים את המסך ולהמשיך בתחרות.

מי יהיה הכוכב הבא? ( צילום: Shlomi Cohen/Flash90 )

שופט חדש מצטרף לנבחרת

גם בשולחן השופטים צפוי שינוי מסקרן. הזמר אושר כהן יצטרף העונה לשירי מימון, קרן פלס, איתי לוי ואסף אמדורסקי, וייקח חלק בבחירת הנציג הבא של ישראל לאירוויזיון.

מי שיחזרו להנחות את התוכנית הם רותם סלע ואסי עזר, שימשיכו ללוות את המתמודדים בדרך לבמה הגדולה באירופה.

אחרי שנועם בתן, יובל רפאל ועדן גולן נבחרו לייצג את ישראל בתחרות בשנים האחרונות, גם העונה הזוכה ב"הכוכב הבא" צפוי לקבל את הכרטיס לאירוויזיון 2027, שייערך בבולגריה.