סקר פנימי: זה מספר המנדטים שיש לכל גוש

כאשר מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה והמתיחות במטות הגיע לשיאה, נתונים פנימיים המגיעים מתוך מפלגת הליכוד מציגים תמונה מורכבת ומתוחה במיוחד עבור מחנה הימין, כך על פי דיווח שפורסם בעיתון 'ישראל היום'.

לדברי גורמים במפלגה, הנתונים העדכניים שבידיהם מצביעים על יתרון קל בלבד, כאשר מנדט אחד בלבד מפריד כעת בין הגושים. הגורמים מדגישים כי התמונה הכללית העולה מן הסקרים הפנימיים נותרת סביב תיקו של 60-60, מצב שבו כל קול בודד שלא יגיע לקלפי עשוי להכריע את הכף לכאן או לכאן.