מועמד מפלגת "ישר!", מתן כהנא, התייחס היום (ראשון) לאפשרות של הקמת ממשלה שתביא לסיום כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והציג את הדרך שבה, לדבריו, ניתן יהיה לבצע את המהלך ללא משא ומתן עם המפלגות הערביות.

כהנא הצהיר: "נשביע ממשלה ברוב ציוני בלי מו"מ עם המפלגות הערביות - הממשלה הזאת תשלח את נתניהו הביתה ואז הכל יפתח".

בדבריו הציג כהנא שני שלבים למהלך שהוא מציע. תחילה, השבעת ממשלה שלדבריו תישען על רוב ציוני, ללא ניהול משא ומתן עם המפלגות הערביות. לאחר מכן, עם החלפת נתניהו, תיפתח לדבריו האפשרות להתקדמות נוספת.