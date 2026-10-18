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חדשות פוליטי מדיני

מתן כהנא חושף: זאת התוכנית של איזנקוט ליום שאחרי

מועמד מפלגת "ישר!", מתן כהנא, מציג את התוכנית להקמת ממשלה שתביא להחלפת נתניהו: השבעת ממשלה ברוב ציוני, ללא משא ומתן עם המפלגות הערביות.

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גדי איזנקוט (מרים אלסטר/פלאש90)

מועמד מפלגת "ישר!", מתן כהנא, התייחס היום (ראשון) לאפשרות של הקמת ממשלה שתביא לסיום כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והציג את הדרך שבה, לדבריו, ניתן יהיה לבצע את המהלך ללא משא ומתן עם המפלגות הערביות.

כהנא הצהיר: "נשביע ממשלה ברוב ציוני בלי מו"מ עם המפלגות הערביות - הממשלה הזאת תשלח את נתניהו הביתה ואז הכל יפתח".

בדבריו הציג כהנא שני שלבים למהלך שהוא מציע. תחילה, השבעת ממשלה שלדבריו תישען על רוב ציוני, ללא ניהול משא ומתן עם המפלגות הערביות. לאחר מכן, עם החלפת נתניהו, תיפתח לדבריו האפשרות להתקדמות נוספת.
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נירית
לפני 26 דקות

3 מילואימניקים במשפחה שלי נחנקים תחת הנטל, הממשלה מפקירה את הציונות הדתית, חייבים ממשלת תיקון ציונית
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