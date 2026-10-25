'הדתיות האלה' מדברות על השאלה הקשה - במי לבחור?

הדתיות האלה מדברות על הבחירות אולפן סרוגים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

להאזנה בכל פלטפורמות הפודקאסטים - לחצו כאן

אם אנחנו יודעות לבחור מה ללבוש, תסמכו עלינו שנדע גם מה לשים בקלפי. ובכל זאת, בין הדעה של המשפחה לציפיות של הקהילה, לפעמים קשה לשמוע אפילו את עצמנו. בפרק החדש בפודקאסט ״הדתיות האלה״ בסרוגים, הדר בן חמו ואורטל ברזילי מדברות על בחירה, שייכות והאומץ להשמיע קול עצמאי. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות ההשראה לשיחה הגיעה מהנשים החרדיות שהתארחו בפאנל שלהן: נשים מזרמים שונים, בעלות עמדות פוליטיות שונות, שחברו יחד כדי לפעול לשינוי. המפגש איתן הציף שאלה אישית: מתי אנחנו מעזות לצאת נגד הזרם, ומתי הרצון להשתייך גורם לנו לשתוק?

עוד באותו נושא הקול שלהן: הנשים החרדיות שמבקשות להשפיע מבפנים חדשות סרוגים

גם שתי נשים דעתניות מגלות שלא תמיד קל לעמוד מול מערכת החינוך, הממסד או הסביבה הקרובה. הדר חוזרת לרגעים שבהם שתקה, ושהיום כבר הייתה מוצאת בהם את המילים. השתיים שואלות איך בוחרים את המלחמות שלנו ואיך שומרים על הקול האישי בתוך חברה שחשובה לנו.

משם השיחה מגיעה להחלטתן להופיע בפני נשים בלבד. ההסבר של אורטל לבחירה הזאת הופך לרגע קורע מצחוק, שמשאיר את הדר כמעט בלי אוויר. מה היא אמרה? בשביל זה תצטרכו לצפות בפרק.

וכמובן, אי אפשר לדבר על בחירה בלי להגיע לקלפי. הדר מתבדחת על עוז בעלה ועל גיסה יניב, שמאמינים בליכוד בלהט כזה, שעוד לפני שהיא מסיימת להגיד ״אבל אולי…״, הדיון כבר הסתיים. מתברר שלמצוא את הקול שלך בתוך המשפחה זו לפעמים מערכת בחירות בפני עצמה.

לצד הצחוק, השתיים משתפות בעייפות מול המציאות הפוליטית המשתנה ובתפילה לנציגי ציבור שיפעלו לטובת עם ישראל.

זהו פרק על הזכות להתלבט, לשאול ולבחור בעצמנו, גם כשהסביבה כבר החליטה בשבילנו. כי גם כשאין לנו תשובה מוכנה, יש לנו קול שראוי להישמע.