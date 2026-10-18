קונים בעלי אקספרס? ההטבות החדשות שמחכות לישראלים

אם אתם מוצאים את עצמכם מזמינים מעלי אקספרס שוב ושוב, יש מצב שבקרוב זה ישתלם לכם אפילו יותר. רגע לפני שמתחילים מבצעי נובמבר, ענקית הקניות הסינית משיקה בישראל מועדון לקוחות חדש בשם Elite, שמבטיח הנחות נוספות והטבות מיוחדות ללקוחות הקבועים שלה.

אבל לפני שאתם רצים להירשם, כדאי לדעת שהמועדון לא פתוח לכולם. ההצטרפות אליו תהיה בחינם, אך רק בהזמנה של עלי אקספרס, שתבחר את הלקוחות לפי היסטוריית הקניות שלהם. מי שייבחר יוכל לראות את החברות במועדון דרך האפליקציה.

אז מה בעצם מקבלים?

ההטבה המרכזית היא הנחה נוספת של 5% על מיליוני מוצרים המשתתפים במועדון, גם מעבר להנחות שכבר מופיעות באתר. בנוסף, בתחילת כל חודש יתקיים יום מיוחד לחברי Elite, שבו יוכלו ליהנות מהנחה של 8% על מוצרים נבחרים.

וזה לא נגמר בהנחות. חברי המועדון יוכלו ליהנות גם מהחזרות בחינם על מוצרים זכאים, בהתאם לתנאים, ומשירות לקוחות ייעודי שיפעל מסביב לשעון.

בדיוק בזמן לחגיגת הקניות

המהלך מגיע רגע לפני אחד החודשים העמוסים ביותר בעולם הקניות ברשת. בנובמבר יתקיימו מבצעי יום הרווקים הסיני, וגם השנה עלי אקספרס צפויה להציע הנחות על מגוון רחב של מוצרים.

עבור חברי המועדון החדש, המשמעות היא אפשרות לקבל הנחה נוספת גם על מוצרים שכבר נמכרים במחירי מבצע, כל עוד הם משתתפים בהטבה.

אז איך יודעים אם הצטרפתם? פשוט נכנסים לאפליקציה של עלי אקספרס ובודקים אם מופיעה חברות במועדון Elite. אם כן, תוכלו להתחיל לנצל את ההטבות כבר בקניות הבאות.