הרב אילעאי עופרן: "הבחירות כבר הוכרעו"

הרב אילעאי עופרן ( מתוך יוטיוב )

בזמן שראשי המפלגות והיועצים האסטרטגיים משקיעים משאבי עתק בימי הקמפיין האחרונים, הרב אילעאי עופרן, ראש מכינת "רוח השדה" ורב קבוצת יבנה, מציע זווית ניתוח שונה ומעמיקה על התהליכים שמכריעים באמת את מערכות הבחירות בישראל.

"הבחירות הוכרעו לפני 20 שנה", קובע הרב עופרן בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, תוך שהוא מסביר כי דפוסי ההצבעה של רוב הציבור נותרים קבועים ואינם משתנים דרמטית. לדבריו, הדרמה האמיתית בכל מערכת בחירות טמונה בשינויים הדמוגרפיים בפנקס הבוחרים: בעוד שמדי שנה הלכים לעולמם עשרות אלפי מצביעים, אל מעגל הבוחרים מצטרפים כחצי מיליון צעירים וצעירות בני מחזור י"ב – כוח פוליטי השווה ל-10 עד 12 מנדטים. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "מי שרוצה לנצח בחירות צריך להשקיע בחבורה הזו. הם לשון המאזניים, הם החלק הגמיש שעדיין לא התקבע על דפוס הצבעה עיקש", מבהיר הרב עופרן. עם זאת, הוא סבור כי הצעירים אינם מקבלים את החלטתם בעקבות "מניפולציה חד-פעמית של קמפיינר" או סרטוני פרסומת, אלא כתוצאה מתהליך עומק ממושך. "הצעירים והצעירות שיצביעו השנה בפעם הראשונה מושפעים מאד מהאנשים שהם פגשו במוסדות החינוך אליהם הם הלכו יום יום בשנים האחרונות. האפקט של מפגש יומיומי במשך 20 שנה גדול פי מיליון משל כל סרטון שיצר איזה פרסומאי", קובע הרב עופרן. לדבריו, החשיפה הממושכת לצוותי ההוראה מעצבת את השפה, מטמיעה צורת חשיבה ומשרטטת את גבולות הלגיטימיות עבור הבוחרים החדשים.

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בפנייה חריפה כלפי מגזרים המלינים על אובדן כוחם הפוליטי, מסביר הרב עופרן כי מדובר בתוצאה ישירה של סדר עדיפויות שגוי מלפני חצי יובל: "הקבוצות בחברה הישראלית שמוטרדות היום מאובדן כוחן הפוליטי, הן בדיוק אותן קבוצות שלפני חצי יובל בערך הפסיקו לשלוח את מיטב בניהן ובנותיהן לעסוק בחינוך. החברות שהניפו את הדגל של ההייטק והמקצועות החופשיים... והציבו בסדר העדיפויות הפרטי שלהן חופשת סקי וצמוד קרקע, הרבה לפני חינוך ורווחה, חברה ומדינה. ההחלטה האומללה ההיא לפני 20 שנה, תכריע את הבחירות שיהיו בעוד עשרה ימים".

לעומת זאת, הרב עופרן מצביע על המגזרים השומרים על יציבות ואף מגדילים את כוחם בסקרים – החרדים, החרד"לים והערבים – כקבוצות היחידות שעדיין מחנכות את צעיריהן לעסוק בהוראה ובחינוך, ואף מייצאות מורים למגזרים אחרים.

"מורים ומורות הם סוכני השינוי הכי משמעותיים, הרבה יותר מכל פוליטיקאי וכל יועץ אסטרטגי", מסכם הרב עופרן. "הבחירה לזנוח את שדה החינוך היא פצצה עם פתיל השהייה ארוך מאוד. לוקח לה 20 שנה להתפוצץ – אך כשהיא מתפוצצת, אתה מפסיד בחירות. בעצם, כולנו מפסידים".