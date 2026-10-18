בפעם השנייה בהיסטוריה: הציפור הנדירה הגיעה לישראל

החופית זהובת-הגחון ( צילום: גבריאל סידר פרס )

אורחת נדירה במיוחד הגיעה לישראל: בסוף השבוע נצפתה בנגב הצפוני חופית זהובת-הגחון, ציפור ממשפחת החרטומניים, וזוהי הפעם השנייה בלבד שהיא מתועדת בארץ.

מדובר בציפור הדוגרת בדרך כלל בחוג הקוטב הצפוני, בצפון אמריקה, בצפון אלסקה ובצפון קנדה, כאשר מסלול הנדידה הקבוע שלה מוביל אותה לחופי ארגנטינה. החופית מוגדרת בסכנת הכחדה עולמית, בדרגה השלישית בחומרתה (VU), בעקבות הרס בתי גידול, ציד ושינויי האקלים. צפו בתיעוד של החופית זהובת-הגחון בארץ ישראל

הצפרית מרים אל סירחאן היא שזיהתה את הציפור ביום שישי במאגר פורה שבנגב הצפוני, המשמש תחנת עצירה לציפורים נודדות רבות. תחנות עצירה מסוג זה, הנמצאות על סף המדבר, הן בעלות חשיבות בינלאומית רבה עבור הציפורים הנודדות.

התצפית הראשונה בישראל של החופית זהובת-הגחון הייתה בסתיו 2018, בשדות קיבוץ געש. אז שהתה האורחת האמריקנית בארץ במשך יומיים בלבד.

איך הגיעה הציפור הנדירה לישראל?

"לעולם לא נדע בוודאות איך היא הגיעה לכאן מאזור הקינון בצפון אמריקה", מסביר ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע. "מדובר בפרט צעיר בנדידה הראשונה שלו בחיים, וייתכן שפשוט חלה אצל הציפור טעות בניווט".

לדבריו, קיימות כמה אפשרויות למסלול שעברה הציפור בדרכה לישראל: "ייתכן שהיא חצתה את האוקיינוס האטלנטי, הגיעה למערב אירופה ומשם התגלגלה אלינו, לישראל. מחזקת את הסברה הזאת העובדה כי לפני כשבוע נצפתה חופית זהובת-גחון לראשונה בקפריסין השכנה. זו ציפור נדירה מאוד, וייתכן שמדובר באותו הפרט".

אפשרות נוספת, לדבריו, היא שהציפור הגיעה דווקא מכיוון אחר לגמרי: "מאלסקה ומצפון קנדה היא חתכה את מצרי ברינג, חצתה את כל אסיה והגיעה אלינו. אין ספק כי לחופית - הפתרונים".