מתח באופוזיציה: "אם זה יקרה הבחירות גמורות"

ככל שמערכת הבחירות מתקרבת לרגעי ההכרעה, באופוזיציה מסמנים את אחוז ההצבעה הכללי כמפתח המרכזי לשינוי התמונה הפוליטית ולניצחון בקלפי, כך על פי דיווח שפורסם ב'וואלה'. על פי הערכות פנימיות בגוש, הגעה לשיעור הצבעה של בין 76% ל-77% במעוזי הליבה של האופוזיציה עשויה להעניק להם את היתרון הנדרש ולחצות את רף ה-61 מנדטים.

עם זאת, גורמים פוליטיים מציינים בדיווח כי הגעה לתרחיש זה תלויה בהתממשות של כמה תנאים מקבילים בשטח. בין היתר נדרשים היעדר עלייה בשיעורי ההצבעה במעוזי הקואליציה, ירידה של כ-2% עד 3% בשיעור ההצבעה במגזר החרדי, וזינוק בשיעור ההצבעה בחברה הערבית לרמה של כ-60% – נתון שבאופוזיציה מעריכים כי הוא בהחלט ריאלי לאור הלך הרוח ברחוב.

בגוש מעריכים כי ככל ששיעור ההצבעה הכללי ימשיך לנסוק, המפלגות הקטנות המתמודדות סביב אחוז החסימה – בהן רשימת הנדל-זליכה, מפלגתו של עופר וינטר ומפלגת המילואימניקים – יתקשו מאוד לעבור את הרף הנדרש להיכנס לכנסת, כאשר הערכת האופוזיציה היא כי התקרבות ל-80% הצבעה תביא להכרעת הסיפור.

הערכות אלו נשענות במידה רבה על המשבר העמוק הפוקד את המפלגות החרדיות הוותיקות. בסקרים האחרונים ניכרת שחיקה הדרגתית בתמיכה בתנועת ש"ס, במיוחד בקרב קהלים מסורתיים שהיוו עבורה בסיס כוח מרכזי, בעוד שבסיעת יהדות התורה נמשכים חילוקי הדעות הפנימיים המעיבים על הקמפיין.