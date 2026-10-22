הקול שלהן: הנשים החרדיות שמבקשות להשפיע מבפנים

מה גורם לאישה חרדית להחליט שהיא כבר לא יכולה לשתוק? בפרק החדש של ״עושות פאנלים״ מבית ״הדתיות האלה״ בסרוגים, הדר בן חמו ואורטל ברזילי פוגשות 4 נשים שבחרו להשמיע קול ולפעול לשינוי: אפרת שוקרון, שרי סילבר, ריקי מוזסון ורבקי טאובר.

כל אחת מגיעה מעולם אחר - תקשורת, עבודה סוציאלית, בריאות הנפש ויצירה בווידאו - ומביאה סיפור אישי ונקודת מבט ייחודית. המשותף לכולן הוא הרצון שנשים חרדיות יהיו שותפות בעיצוב החיים שלהן ושל ילדיהן, ושצורכיהן יקבלו מקום במוקדי קבלת ההחלטות. בשיחה פתוחה וכנה עולות סוגיות שלא תמיד זוכות למענה מספק: דיכאון אחרי לידה, פגיעות מיניות, אלימות בזוגיות והצורך להעניק לנערות ולנשים כלים לזהות סימני אזהרה עוד לפני הנישואים. המשתתפות מדברות על המחיר של השתיקה ועל האפשרות לעורר מודעות, לפתוח שיח וליצור שינוי. אפרת משתפת בדרך שהובילה אותה להשמיע קול ברשתות, בין היתר בעקבות פרשת חיים ולדר. רבקי מספרת על המורכבות שבצילום נשים ברחוב, ועל מפגש מפתיע עם אישה שהתנגדה לצילום ושינתה את דעתה. מה גרם לתפנית? את הסיפור המלא תמצאו בתוכנית.

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בימים אלה הן מגבשות אמנה המרכזת צרכים ודרישות העולים מהשטח. מטרתן היא לעבוד מיד לאחר הבחירות עם נבחרי הציבור, להעלות את הנושאים לשיח ולדיון הציבורי ולפעול לקבלת מענים מעשיים.

הן שואפות לראות בעתיד גם נציגה חרדית בכנסת, אך כבר עכשיו מבקשות להשפיע באמצעות עבודה מול הנציגים שייבחרו. מבחינתן, האחריות לעתיד החברה החרדית מחייבת להביא אל השולחן גם את נקודת המבט הנשית.

זהו מפגש עם ארבע נשים אמיצות, שמבקשות לפעול למען הציבור החרדי בעיניים נשיות, ולהפוך חוויות מהיומיום לעשייה ציבורית. בין הסיפורים האישיים לשאלות הגדולות נפרשת שיחה על אומץ, אחריות ותקווה לשינוי. צפו בתוכנית המלאה בסרוגים.