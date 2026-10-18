יותר טעים מקונדיטוריה: כדורי לוטוס בציפוי שוקולד לבן

אם יש שילוב שתמיד עובד בקינוחים, זה לוטוס ושוקולד לבן. הפעם הם נפגשים בכדורים קטנים, עם מילוי רך וציפוי שוקולד. המתכון פשוט במיוחד, לא דורש אפייה ומתאים בדיוק לרגעים שבהם מתחשק משהו מתוק בלי להשקיע יותר מדי זמן במטבח.

מצרכים לכ-20 כדורים

למילוי:

250 גרם עוגיות לוטוס

150 גרם ממרח לוטוס

100 גרם גבינת שמנת

1-2 כפות חלב, במידת הצורך

לציפוי:

250 גרם שוקולד לבן

כפית שמן

3 עוגיות לוטוס מפוררות

מעט ממרח לוטוס לקישוט (לא חובה)

אופן ההכנה

מכניסים את עוגיות הלוטוס למעבד מזון וטוחנים עד שמתקבלים פירורים דקים. מוסיפים את ממרח הלוטוס וגבינת השמנת ומערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה. אם התערובת יבשה מדי, אפשר להוסיף מעט חלב. יוצרים מהתערובת כדורים בגודל אחיד ומניחים על מגש עם נייר אפייה. מכניסים את הכדורים למקפיא למשך כ-20 דקות, כדי שיתייצבו ויהיה קל יותר לצפות אותם. בינתיים ממיסים את השוקולד הלבן במיקרוגל בפולסים קצרים, מוסיפים כפית שמן ומערבבים עד לקבלת מרקם חלק. מוציאים את הכדורים מהמקפיא, טובלים כל כדור בשוקולד הלבן ומניחים בחזרה על נייר האפייה. מפזרים מעל פירורי עוגיות לוטוס, ואם רוצים, מזלפים מעט ממרח לוטוס מומס. מעבירים למקרר למשך כ-30 דקות, עד שהציפוי מתקשה.

הסוד לכדורי לוטוס מושלמים

כדי לקבל כדורים יפים עם ציפוי אחיד, חשוב לא לוותר על שלב הקירור לפני הטבילה בשוקולד. כשהכדורים קרים ויציבים, הרבה יותר קל לצפות אותם בלי שיתפרקו.

אפשר גם לשחק עם הציפוי: לטבול רק חצי כדור בשוקולד לבן, להוסיף שוקולד חלב או לפזר מעל מעט עוגיות מרוסקות.

את הכדורים המוכנים שומרים בקופסה אטומה במקרר עד 4-5 ימים. מומלץ להגיש אותם קרים.