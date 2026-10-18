זעזוע בפריז: בית הכנסת נפרץ וספרי התורה הושלכו

זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 בבירת צרפת נפרץ והושחת, כך דווח היום (ראשון) ב"כיכר השבת". האירוע התרחש על רקע גל המחאות וההפגנות האלימות במדינה, ובתיעוד שהופץ מהמקום נראים נזקים כבדים לאולם התפילה ולתשמישי הקדושה, בהם ספרי תורה, טליתות ותפילין.
בתיעוד שצולם ככל הנראה בבוקר יום ראשון, נראים ממדי ההרס שהותירו הפורצים בבית הכנסת. ארוניות ספרים ומדפים נהפכו, מסמכים וספרי קודש פוזרו על הרצפה וריהוט בבית התפילה ניזוק.
אלא שהפגיעה לא הסתכמה ברכוש ובציוד. על פי הדיווח, הפורצים הגיעו גם לארון הקודש, פרצו אותו והסיטו את הפרוכת. ספרי התורה נפתחו והושלכו, בעוד טליתות ותפילין נמצאו מפוזרים בפינות החדר.
למרות המראות הקשים, מהתיעוד עולה כי ספרי התורה עצמם לא ניזוקו באופן חמור, אף שהוצאו ממקומם והושלכו במהלך הפריצה.
המתפללים וגבאי בית הכנסת שהגיעו למקום נחשפו לממדי ההרס והזעיקו את כוחות המשטרה. על פי הדיווח, הנוכחים נמנעו מלגעת בחפצים ובציוד שפוזרו, במטרה לשמור על הזירה ולאפשר לחוקרי המשטרה לאסוף טביעות אצבע וממצאים שעשויים לסייע בחקירת האירוע.
במקביל, ראשי הקהילה החלו לבחון את היקף הנזקים שנגרמו לריהוט, לארוניות ולבית התפילה, לצד הפגיעה בתשמישי הקדושה.
האירוע התרחש בצל המחאות הסוערות בצרפת, שבמהלכן נצפו גם עשרות דגלי פלסטין. בקרב הקהילה היהודית בפריז גוברת הדאגה מפני האפשרות שגל האלימות יוביל לפגיעות נוספות במוסדות יהודיים ובבתי כנסת.
"אני רואה מראה איום... יציל כל אחד מכם את נפשו כל עוד הדבר אפשרי!" -ז. ז'בוטינסקי ערב מלחמת העולם ה-2. יהודים בואו הביתה טרם פורענות.