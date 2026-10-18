זעזוע בפריז: בית הכנסת נפרץ וספרי התורה הושלכו

זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 בבירת צרפת נפרץ והושחת, כך דווח היום (ראשון) ב"כיכר השבת". האירוע התרחש על רקע גל המחאות וההפגנות האלימות במדינה, ובתיעוד שהופץ מהמקום נראים נזקים כבדים לאולם התפילה ולתשמישי הקדושה, בהם ספרי תורה, טליתות ותפילין.

בתיעוד שצולם ככל הנראה בבוקר יום ראשון, נראים ממדי ההרס שהותירו הפורצים בבית הכנסת. ארוניות ספרים ומדפים נהפכו, מסמכים וספרי קודש פוזרו על הרצפה וריהוט בבית התפילה ניזוק.

אלא שהפגיעה לא הסתכמה ברכוש ובציוד. על פי הדיווח, הפורצים הגיעו גם לארון הקודש, פרצו אותו והסיטו את הפרוכת. ספרי התורה נפתחו והושלכו, בעוד טליתות ותפילין נמצאו מפוזרים בפינות החדר.

למרות המראות הקשים, מהתיעוד עולה כי ספרי התורה עצמם לא ניזוקו באופן חמור, אף שהוצאו ממקומם והושלכו במהלך הפריצה.