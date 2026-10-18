ממרגי לג'סטין ביבר: המהפך המפתיע של הזמר

במשך שנים מרגי זכה לכינוי "ג'סטין ביבר הישראלי", ועכשיו הוא מתכנן לעשות עם ההשוואה הזאת משהו מיוחד. על פי פרסום של "ישראל בידור", הזמר עובד בימים אלו על מופע חדש לפורים הקרוב, שבו יבצע את הלהיטים הגדולים של ג'סטין ביבר.

במופע צפוי מרגי לשיר להיטים מתקופות שונות בקריירה של הכוכב הבינלאומי, אבל עם טוויסט משלו. השירים יזכו לעיבודים חדשים ולביצועים שיביאו את הסגנון המוזיקלי של מרגי אל הלהיטים המוכרים של ביבר.

ומה מתוכנן לשנים הבאות?

מתברר שמרגי חושב גם על הפורים הבא. על פי הפרסום, מדובר בקונספט חדש שהוא מתכנן להשיק, ובמסגרתו בכל שנה יעלה מופע מיוחד שיוקדש לאמן בינלאומי אחר.

אז השנה מרגי נכנס לנעליים של ג'סטין ביבר, ובשנים הבאות נוכל לראות אותו מבצע שירים של כוכבים נוספים.