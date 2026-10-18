כוכבת כאן 11: "מה הבעיה עם ערבים בממשלה, פשוט תודו שאתם גזענים"

הקומיקאית והשחקנית, כוכבת "המפקדת", טליה ברטפלד העלתה היום (ראשון) סרטון חדש לרשתות החברתיות, שבו יצאה בחריפות נגד הפסילה הגורפת של שילוב מפלגות ערביות בממשלה.

ברטפלד תקפה בסרטון את הטיעון הפוליטי השכיח נגד ישיבה עם ערבים, ותהתה מה הקשר בינם לבין המשברים הפוליטיים והחברתיים שחוותה המדינה בשנים האחרונות: "חלום שלי שמישהו יסביר לי את הקשר בין הערבים הישראלים לבין כל החרא שאכלנו בשנים האחרונות. רק שלא נשב עם הערבים, רק לא לשבת עם הערבים. זה היו הערבים שהעבירו תקציבים בצורה לא חוקית באמצע הלילה? הערבים הם אלו שקיבלו כספים ממדינות אויב לכיס הפרטי שלהם? הערבים ניסו להעביר רפורמה שקרעה את העם? הם אלו שישבו בממשלה בזמן שקרה לנו החורבן הכי גדול במדינת ישראל?".

בהמשך הדברים, קראה ברטפלד למתנגדים להפסיק להשתמש בתירוצים פוליטיים ולהודות במניע האמיתי, לטענתה: "אני רוצה להבין מה העניין הגדול עם לשבת עם ערבים, בואו נריב. פשוט תגידו 'אני לא רוצה לשבת עם ערבים בממשלה כי אני גזען' – זה טיעון שאני אקבל. בואו נתקדם ותמצאו תירוץ חדש, כי זה פשוט לא קביל."

הסרטון גרר תגובות סוערות ברשתות, ועורר מחדש את הדיון הציבורי סביב לגיטימיות השותפות הפוליטית עם החברה הערבית בישראל.