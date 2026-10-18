הרבנות הראשית לישראל ( פלאש 90 )

מנכ"ל המשרד לשירותי דת וממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה אבידן, דרש היום (ראשון) לפתוח בחקירה נגד עיתונאית "הארץ" יעל פרידסון, בעקבות תגובה שפרסמה ברשת החברתית X ובה ציינה את משרדי הרבנות הראשית בתשובה לשאלה איזה מבנה ציבור הייתה שורפת.

האירוע החל בעקבות פרסום של משתמש ברשת החברתית בשם Dr. Y, שפנה לגולשים בשאלה: "איזה מבנה ציבור אתם הייתם שורפים אם היינו משכילים להפוך את הרחובות כמו בצרפת?" בתגובה לשאלה, השיבה פרידסון בשתי מילים בלבד: "משרדי הרבנות הראשית". התגובה עוררה דרישה לנקיטת צעדים מצד מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, המשמש גם כממלא מקום מנכ"ל הרבנות הראשית. אבידן דרש לפתוח בחקירה דחופה נגד פרידסון, בטענה כי הדברים מהווים הסתה לאלימות כלפי הרבנות הראשית.

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לדברי אבידן, ההתבטאות אינה מסתכמת באמירה נגד מוסד ציבורי, אלא מהווה איום ישיר על מוסד הרבנות, על העובדים המועסקים בו ועל המבקרים המגיעים אליו.

בנוסף לדרישה לפתוח בחקירה, אבידן ביקש להגביר את האבטחה במשרדי הרבנות הראשית, בעקבות החשש שהביע מפגיעה בביטחון העובדים והציבור.

הפרסום המקורי, שאליו הגיבה פרידסון, התייחס לאפשרות של הצתת מבני ציבור במסגרת מחאה ברחובות, תוך השוואה לאירועים בצרפת. פרידסון בחרה לציין בתשובתה את מוסד הרבנות הראשית, מבלי לצרף הסבר נוסף או הסתייגות מהרעיון שהוצג בשאלה.

בעקבות הפרסום, מסרה פרידסון: "תגובה צינית שלי בשרשור הומוריסטי יצאה מפרופורציות ולכן מחקתי אותה. אני מברכת על הרגישות הגבוהה של המנכ"ל למשרד שירותי דת יהודה אבידן להסתה לאלימות, ולכן בטוחה שהוא ינהג באותה אסרטיביות בנוגע לפסק ההלכה של הרב דב ליאור, שהתיר ביום שישי האחרון לגנוב זיתים השייכים לפלסטינים.

בטוחה שעוד היום נקבל גינויים של הרבנים הראשיים ופניה של יהודה אבידן למשטרה לחקןר את הרב דוב ליאור, שלו מעמד ציבורי הרבה יותר גדול מציוץ נידח בטוויטר".