באמצע יום עבודה עמוס, כשהשעון מתקתק והבטן מתחילה לקרקר, אף אחד לא רוצה להתחיל בבישול מסובך או להשאיר אחריו הר של כלים מלוכלכים. בדיוק בשביל הרגעים האלה קיימת המנה הבאה – טורטייה עסיסית עם רצועות פרגית שמוכנה תוך 15 דקות בלבד, משלבת חלבון איכותי עם ירקות טריים, וסוגרת פינה בצורה מושלמת.

הסוד של המנה הזו טמון בשילוב החכם בין רכיבים פשוטים שרובם כבר נמצאים במקרר. רצועות הפרגית מתובלות במרינדה מהירה ונצרבות במחבת חמה עד שהן מוזהבות מבחוץ ועסיסיות מבפנים, בדומה לסלט העוף המהיר שכבר הכרנו. האבוקדו הבשל מוסיף מרקם קרמי ועשיר, והירקות הטריים מעניקים פריכות ורעננות.

המצרכים הפשוטים

למנה המספיקה ל-2 סועדים תזדקקו למרכיבים בסיסיים: 250 גרם נתחי פרגית או חזה עוף חתוכים לרצועות דקות, 2 טורטיות גדולות, חצי אבוקדו בשל פרוס, מלפפון חמוץ פרוס לאורך, מעט עלי רוקט או חסה פריכה, וחצי בצל סגול פרוס דק.

לתיבול העוף תזדקקו לכף שמן זית, חצי כפית תבלין שווארמה או פפריקה מתוקה, מעט כמון, מלח ופלפל שחור. לרוטב או מריחה – 1-2 כפות מיונז, טחינה או איולי שום לפי העדפה אישית.

אופן ההכנה המהיר

בקערה קטנה מערבבים את רצועות הפרגית עם שמן הזית והתבלינים עד לציפוי מלא. מחממים מחבת על אש גבוהה וצורבים את הנתחים כ-5-7 דקות, תוך כדי הפיכה מדי פעם, עד שהם שחומים מבחוץ ומבושלים היטב מבפנים. מעבירים לצלחת.

באותה מחבת, ללא צורך בניקוי, מחממים את הטורטיות כ-20 שניות מכל צד כדי שיהיו גמישות ונוחות לגלגול. השלב הזה חשוב במיוחד – טורטייה חמה לא תיקרע בזמן הגלגול ותעניק מרקם נעים יותר.

מורחים על כל טורטייה שכבה דקה של מיונז, טחינה או איולי שום. מניחים במרכז עלי חסה או רוקט, רצועות אבוקדו, מלפפון חמוץ, בצל סגול ואת הפרגית החמה. מקפלים את השוליים התחתונים פנימה ומגלגלים לרול הדוק.

אפשר לחתוך את הטורטייה לחצי באלכסון להגשה יפה יותר, ולהגיש מיד כשהיא עדיין חמה. המנה מתאימה גם לארוחת צהריים מהירה וגם לארוחת ערב קלילה, בדומה למוקפץ העוף והירקות שהוא גם פתרון מהיר ומשביע.

היופי במתכון הזה הוא שאפשר להתאים אותו לטעם האישי – להוסיף ירקות נוספים כמו עגבניות שרי או פלפלים צבעוניים, להחליף את הרוקט בתרד ניו-זילנדי, או להוסיף רוטב חריף למי שאוהב. המנה מספקת שילוב מושלם של חלבון, שומנים בריאים מהאבוקדו וירקות טריים, והכי חשוב – היא מוכנה תוך דקות ספורות ולא משאירה אחריה הר של כלים מלוכלכים.