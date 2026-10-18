דרמה לילית התרחשה אמש (שבת) במסעדת JOME שבבעלותו של כדורגלן העבר מאור בוזגלו, כאשר חסר בית פרץ למחסני המסעדה הממוקמת בשדרות רוטשילד בתל אביב וניסה לגנוב אלכוהול בשווי עשרות אלפי שקלים.

הפורץ הצליח לפרוץ את דלתות המחסנים וגרם נזק למקום, אך תכניתו נכשלה כאשר אחד מעובדי המסעדה שם לב להתרחשות החריגה והזעיק את המשטרה למקום. כוחות הביטחון שהגיעו לזירה עצרו את החשוד בשעת מעשה.

על פי הנמסר, הפורץ הסב נזק ניכר במהלך הפריצה למחסנים, אך לא הצליח להשלים את מזימתו לגנוב את האלכוהול היקר. העובד שזיהה את האירוע פעל במהירות והזעיק את כוחות הביטחון, שהגיעו במהירות ועצרו את החשוד.

מאור בוזגלו, כדורגלן העבר ובעל המסעדה, הגיש תלונה רשמית במשטרה על האירוע. המקרה נמצא כעת בטיפול ובחקירה של רשויות אכיפת החוק, שבודקות את נסיבות הפריצה ואת זהות החשוד.

יצוין כי בוזגלו ורעייתו מירן ידועים בפעילותם הציבורית ובמעורבותם בפעילויות קהילתיות. רק לפני מספר חודשים הגיעו השניים יחד עם לוחמי מילואים למחלקת היולדות בבית החולים שיבא תל השומר, שם חילקו פרחים וברכות לאימהות טריות במסגרת מחווה מרגשת.

המשטרה ממשיכה בחקירת האירוע ובודקת את מלוא הנסיבות שהובילו לפריצה.