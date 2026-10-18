"נחצה קו אדום": רבש"צים במחאה חריפה מול הקריה

רבש"צים במחאה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שיירת רבש"צים מכל רחבי הארץ הגיעה הבוקר (ראשון) לכניסה לקריה בתל אביב, במחאה על מעצרו של איש ביטחון מהשומרון ועל תנאי הכליאה שלו בידי שב"כ. על פי הודעת ארגון חוננו, המייצג את העצור, איש הביטחון הוחזק בצינוק בתנאים קשים. המוחים דורשים משר הביטחון להתערב בפרשה ולבחון את אופן הטיפול בעצור.

שחר זר, רבש"צ היישוב איתמר שבשומרון, הצטרף לקריאה ואמר: "שר הביטחון חייב להתערב". המחאה מגיעה לאחר שאמש חתמו כמאה רבש"צים מרחבי הארץ על מכתב בהול שנשלח לשר הביטחון, ובו הביעו מחאה חריפה על תנאי מעצרו של עמיתם ועל היחס שקיבל, לטענתם, מרשויות הביטחון. "אנו מתקשים לקבל את העובדה שאדם המקדיש את חייו להגנה על התושבים ועל ביטחון ההתיישבות נעצר ומטופל כאחרון המחבלים, תוך פגיעה בכבודו ובמעמדו כאיש ביטחון אזרחי", כתבו הרבש"צים. במכתב התייחסו החותמים גם לתנאי המעצר, וטענו כי איש הביטחון הוחזק בצינוק שמידותיו כשני מטרים לכל כיוון. "חומרה מיוחדת אנו רואים בתנאי המעצר, לרבות החזקתו בצינוק שגודלו כשני מטרים על שני מטרים על שני מטרים. תנאים אלה מעוררים שאלות קשות באשר למידתיות היחס כלפיו ולהצדקה להחזקתו באופן זה", כתבו. הרבש"צים הדגישו כי מבחינתם מדובר באירוע שחורג מעניינו האישי של העצור ונוגע למעמדם של אנשי הביטחון האזרחי ביישובים. "מעצרו של חברנו אינו עניינו הפרטי בלבד. הוא נוגע למעמדם של הרבש״צים ושל אנשי הביטחון האזרחי, הנושאים באחריות כבדה ופועלים יום־יום למען ביטחון התושבים", הבהירו. את מכתבם חתמו באזהרה נחרצת: "נחצה קו אדום, לא נעמוד מנגד ולא נשתוק!". למחאה הצטרף גם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שנפגש בסוף השבוע עם רעייתו של איש הביטחון העצור, הביע תמיכה במשפחה וקרא לשחרורו.

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"מדובר באיש ביטחון מוערך, שטיפל יחד עם הצבא ומערכת הביטחון בעשרות אירועים, ורק בראש השנה קיבל מצטיין חטיבה", אמר דגן.

בהמשך מתח ביקורת על אופן ניהול החקירה: "אני מצפה שהחקירה תתנהל על ידי מצ"ח והמשטרה, לא בכלים ששמורים לטרוריסטים".

דגן פנה גם לרעיית העצור והבהיר: "אנחנו מגבים אותך ואת איש הביטחון. אנחנו מגבים את כל אנשי הביטחון וכל הרבש"צים שיש לנו במרחב".