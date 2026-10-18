מתקפה מימין על נתניהו: "עם כל הכבוד לצורך שלו לנצח"

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

פרופ' משה כהן-אליה יצא היום (ראשון) במתקפה ישירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות החלטתו לגנות את דבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל על גדי איזנקוט. כהן-אליה טען כי נתניהו מיהר לגנות את ההתבטאות שלא בצדק, ואף התייחס במפורש לצורך של ראש הממשלה לנצח בבחירות.

"נתניהו מיהר לגנות את דבריו של ינון מגל, ולא בצדק", כתב כהן-אליה בפתח דבריו, לאחר שנתניהו הגדיר את ההתבטאות של מגל כ"אמירה מאוד לא ראויה". כהן-אליה לא הסתפק בכך, ובחר להפנות לנתניהו מסר נוקב דווקא על רקע מערכת הבחירות.

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

"אז עם כל הכבוד לנתניהו ולצורך שלו לנצח בבחירות, אני חושב שיש כאן אבחון מדויק סוציולוגית של הבעיה, ואסור לינון להתנצל על דבריו. כי הם לא גזעניים, אלא חושפים את הגזענות המניפולטיבית של ההגמוניה הישנה", כתב.

בכך יצא כהן-אליה נגד עמדתו של ראש הממשלה, והציג עמדה הפוכה לחלוטין בשאלת ההתבטאות שעוררה את הסערה. בעוד נתניהו בחר לגנות את מגל, כהן-אליה טען כי הדברים היו מוצדקים מבחינת משמעותם וכי אין מקום להתנצלות.

לדבריו, מגל לא השתמש בכינוי "קוף" כדי להתייחס למוצאו של איזנקוט, אלא כדי לתאר אדם שמשרת אינטרסים של גורמים אחרים.

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עם זאת, הוא הבהיר כי באופן אישי לא היה משתמש במילה "קוף", בשל המשמעויות הרגישות שלה בהקשר של השיח העדתי בישראל.

למרות ההסתייגות, כהן-אליה עמד על כך שלהיכרותו האישית עם מגל יש משמעות בהבנת כוונתו. לדבריו, הוא משוכנע שלא הייתה בהתבטאות כוונה גזענית.

"אני לא חושב שינון צריך להתנצל. אני חושב שהדברים שלו מדויקים מאוד סוציולוגית, בכל הנוגע לשימוש בקישוטים מזרחים או סרוגים כדי להלבין את המכונה לשימור מוקדי הכוח של ההגמוניה הישנה", כתב.