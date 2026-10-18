ברוך דיין האמת: מוטי סנדר הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: איש העסקים מוטי סנדר, דמות מוכרת ומקושרת במערכת הפוליטית והתקשורתית שהייתה מקורבת מאוד לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא המדינה יצחק הרצוג, הלך לעולמו.

סנדר זכור כמי שהחזיק בתפקיד מפתח מאחורי הקלעים של כמה מהצמתים הפוליטיים הסוערים ביותר בשנים האחרונות. בשנת 2019 היה זה סנדר שתיעד בסרטון וידאו דרמטי את התחייבותו של נתניהו ליו"ר מפלגת העבודה דאז, אבי גבאי, שלא לחבור לעולם לאביגדור ליברמן – התחייבות שעמדה בבסיס המגעים המתקדמים להקמת ממשלה, מהלך שכידוע כמעט ומנע את הידרדרות המערכת הפוליטית לסבב בחירות שני.

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מעורבותו של סנדר במסדרונות השלטון והמגעים החסויים נמשכה גם בהמשך. רק השנה טען סנדר כי היה מעורב במגעים שקטים שהתנהלו ערב הבחירות לנשיאות בין נתניהו להרצוג, אשר נגעו בין היתר לסוגיות רגישות סביב עסקת טיעון ואפשרויות חנינה, זאת על אף ששני הצדדים הכחישו בשעתו את דבר קיומם של המגעים הללו.