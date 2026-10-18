שלמה פילבר לא חוזר בו: אלה יהיו תוצאות הבחירות

כאשר מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה והמתח במפות הפוליטיות מגיע לשיאו, האנליסט הפוליטי והסוקר שלמה פילבר מעריך כי גוש הימין בדרך להכרעה ברורה בקלפי.

בראיון שהעניק לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', התייחס פילבר לתחזיותיו האחרונות והבהיר כי אינו משנה את הערכתו הבסיסית. "אני לא חוזר בי מהעניין הזה שבסוף זה ייגמר ב-63-64 לימין", הצהיר פילבר בנחרצות.

עם זאת, פילבר פירט את המשתנים והאירועים שעלולים להשפיע על החלוקה הסופית של המנדטים, וקרא לנהוג בזהירות בניתוח הנתונים: "כרגע יש שני אירועים. אירוע אחד זה שאנחנו לוקחים את זה בזהירות כי אתה לא יודע מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל הערבים. ועד שלשום גם לא ידעת מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל החרדים".