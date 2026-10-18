האם הציבור הדתי-לאומי הליברלי והבורגני בדרך בחזרה למפלגת הציונות הדתית? הסוקר והיועץ האסטרטגי שלמה פילבר שיתף בסוף השבוע בפוסט אישי ומעורר מחשבה על תהליכי העומק והתנודות הפוליטיות שהוא מזהה בתוך הקהילה שלו.

פילבר סיפר כי כבר כמעט עשור הוא מנהל באופן בלתי פורמלי "קבוצת מיקוד" בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, המורכבת מאנשי ציונות דתית בורגנית, ליברלית וחלקם מתנגדים חריפים לראש הממשלה. לדבריו, שיחות הפוליטיקה הקבועות במבואה בזמן הקריאה בהפטרה משמשות עבורו כבדיקת דופק מדויקת. "בשנה האחרונה רובם שוקלים לחזור לימין אבל 'אין לי למי להצביע'", שיתף פילבר, וכינה את המתלבטים "נשמות תועות במשבר מנהיגות קשה" שעברו בין מגוון רחב של מפלגות ומועמדים בשנים האחרונות.

המפנה המעניין התרחש השבת, כאשר יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע לביקור בבית הכנסת לשיחה וקידוש שלאחר התפילה. פילבר תיאר כי בעוד שעצם הגעתו של השר לוותה מראש בטרוניות מצד חלק מהחברים שטענו כי אין מקום לכינוסים פוליטיים באולם השמחות ואף בחרו להחרים את המפגש, התוצאה בשטח הייתה מפתיעה.

לדברי פילבר, למעלה מ-150 מתפללים ישבו במשך שעה וחצי והקשיבו בקשב רב לדבריו של סמוטריץ', אשר ענה על כל השאלות הקשות – כולל סוגיית גיוס בני הישיבות המעסיקה רבים במגזר.

"אם הקהילה הזו היא סוג של נייר לקמוס – אז יש מצב לראות כאלו שכבר נשבעו בזקנם של הקדושים כי לא יצביעו לסמוטריץ', כן מצביעים לבסוף", סיכם פילבר בזהירות, והוסיף כי נותר רק להמתין ולראות אם המגמה תבוא לידי ביטוי גם ביום הבוחר בקלפי.