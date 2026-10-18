בני גנץ בטוח: הוא לא יהיה ראש ממשלה

בני גנץ ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, יו"ר כחול לבן בני גנץ מציג מתווה חדש שמטרתו למסוס את השיתוק הפוליטי והעימות המתמשך בין מחנות "רק ביבי" ו"רק לא ביבי". בראיון מיוחד באולפן 103fm למגישים ברק סרי ואלי אוחנה, חשף גנץ פתרון יצירתי שלטענתו עוקף את המגבלות המשפטיות ומאפשר יציאה מהפלונטר.

"אני מציע פתרון שהוא מעבר לאירוע הזה", הצהיר גנץ. "ביבי לא יהיה ראש הממשלה, אבל הוא יוכל לעשות דברים אחרים – אפשר יהיה לפתור את זה פוליטית". גנץ שחזר שיחה מעברו המשותף עם נתניהו וסיפר: "בממשלת הקורונה הוא שאל אותי מה זה ראש ממשלה חליפי; עניתי לו: 'כשנתחלף – מה תהיה?'". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות בהתייחסו למצב המשפטי הקיים המונע מנתניהו לכהן כשר בממשלה, פירט גנץ שורת תפקידים חלופיים שניתן לתפור עבורו: "הוא יוכל להיות ראש ממשלה חליפי, הוא יוכל להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון. שיהיה שר שאחראי על עניינים אסטרטגיים שאינו חבר כנסת. כל זה יכול להיות משפטית? התשובה היא כן".

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כדי להמחיש את היתכנות המהלך, הביא גנץ כדוגמה את מעמדו של יו"ר ש"ס: "אריה דרעי הוא הכי שר שלא שר, והוא הכי לא ח"כ שהוא ח"כ. הוא בא רק כשממש חייבים". בדבריו הדגיש יו"ר כחול לבן את הצורך באיחוד השורות בציבור: "מה שחשוב הוא שבציבור ובעם שלנו יפסיקו לשנוא אחד את השני. אנחנו תקועים בפייט פרסונלי שלא מוביל אותנו לשום מקום".

כשהמראיינים הזכירו לו כי ראש הממשלה מצהיר על כוונתו להקים ממשלת ימין על מלא, פטר גנץ את הדברים בביטול: "אין לנתניהו מספרים להקים ממשלה. המקסימום שלו הוא בחירות חוזרות. אמר? אז אמר".