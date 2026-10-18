סוף עידן: רשת האופנה הענקית סוגרת סניפים ומעלה מחירים

מכה לחובבי האופנה בישראל: ענקית האופנה הספרדית והזכיינית המקומית, קבוצת גוטקס אופנה, משנות מסלול ומעדכנות את מודל הפעילות שלהן בארץ. האסטרטגיה החדשה כוללת צמצום של חלק מהסניפים הפיזיים, לצד שינוי משמעותי במדיניות המשלוחים ברשת שמורגש היטב בכיס של הצרכנים.

במסגרת צמצום הפריסה הפיזית, הרשת סגרה לאחרונה את סניף זארה בקניון עזריאלי באר שבע. בנוסף, מתוכננת סגירה של חנות "זארה הום" בקניון איילון ברמת גן. לאחר סגירה זו, יישארו פעילות שלוש חנויות בלבד של רשת העיצוב לבית: בקניון TLV בתל אביב, במתחם ביג גלילות ובקניון רמת אביב.

השינוי הדרמטי ביותר עבור הצרכנים הישראלים מתרחש דווקא במערך הרכישות המקוון. קבוצת גוטקס אופנה החליטה לבטל את ההטבה הוותיקה של משלוח חינם בהזמנות מעל 199 שקלים. מפת המחירון החדשה תקפה לכל אתרי קבוצת אינדיטקס בישראל — ובהם זארה, ברשקה, פול אנד בר, סטרוודיאריוס, אוישו ומאסימו דוטי. מהיום, כל הזמנה באתרי הקבוצה תחויב בדמי משלוח קבועים של 14.90 שקלים, ללא קשר לגובה הקנייה.

המהלכים המשולבים הללו מעידים על שינוי גישה מרכזי של הרשת בישראל, אשר צפוי להשפיע באופן ישיר על הרגלי הקנייה של הצרכן המקומי — הן בריצה לסניפים הפיזיים והן בהזמנות האונליין.