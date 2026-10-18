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אוטסטרדת ההברחות

הברחה של 100 קילו סמים נפלה בשדות עין יהב

אוטוסטרדת ההברחות מירדן לא נעצרת. מטען ובו כ-100 קילוגרמים של חשיש נפל בשדות של מושב עין יהב בערבה. הפעם זה נתפס, מה קורה בשאר הפעמים?

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מטען הסמים שנפל בשדות עין יהב (רגבים)

אוטוסטרדת ההברחות בגבול ירדן. הבוקר נפל מטען של כמאה קילו סמים בשדות של מושב עין יהב בערבה.

החבילה, נפלה ככל הנראה מרחפן משא שחולף מירדן לישראל, ועובר למבריחים - בדרך כלל בדואים.

תנועת רגבים מסרה בתגובה: "נורת אזהרה בוהקת ואולי אחרונה של מצב החירום הלאומי. התיעודים הקשים של מטווחי הירי, הרחפנים מעל הבסיסים והבוקר הברחה שרק במקרה נתפסה, במשקל זהה של מחבל חמוש, מלמדים על אקס טריטוריה שמעמידה בסכנה את עתידנו.

מול אוטוסטרדת ההברחות בגבול ירדן ומצרים שהפכו את הגבולות להפקר מוחלט וכניסה של עשרות אלפי נשקים - מוכרחים לפעול באופן מיידי ודחוף בכל הכלים הקיימים כדי להשיב את הנגב למדינה. רגע לפני שיהיה מאוחר מדי."

מטען הסמים שנפל (רגבים)
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