משי קלינשטיין ( מתוך הקליפ "לפני שתגרום לי לבכות" )

אחרי שנים של כיבוש במות התיאטרון, הטלוויזיה והדיבוב, משי קלינשטיין עושה היום (ראשון) את הצעד המשמעותי ביותר בקריירה המוזיקלית שלה: היא משחררת את אלבום הבכורה הראשון – "משי". האלבום, שנושא את שמה, כולל שמונה שירים מקוריים שנכתבו והולחנו לאורך שנים, ומציג אותה כיוצרת ומבצעת בשלה עם קול צלול ומרגש.

"הוא כאן. שנים שואלים אותי מתי יצא אלבום, ושנים אני עונה 'עוד מעט'", משתפת קלינשטיין. "היום אני סוף סוף יכולה לומר: האלבום הראשון שלי כאן. אחרי כל השנים האלה, אני מזמינה אתכם להקשיב." מהשושלת המוזיקלית לבמה האישית קלינשטיין, בתם של הזמרת ריטה והזמר רמי קלינשטיין, מצטרפת כעת באופן רשמי לשושלת המוזיקלית המפוארת של המשפחה, לצד אחותה הזמרת נועם קלינשטיין. אך בניגוד לציפיות, הדרך שלה למוזיקה לא הייתה פשוטה או מובנת מאליה. במשך שנים היא ביססה את מעמדה כשחקנית מצליחה, והמעבר למוזיקה מקורית דרש ממנה אומץ ובשלות. "בשנים האחרונות התחלתי להרגיש געגוע עמוק לילדה שהייתי – זו שכל מה שהיא רצתה היה פשוט לשיר", סיפרה קלינשטיין עם יציאת הסינגל הראשון. "המפגש באולפן והעבודה הצמודה עם המנהל האומנותי גדי גידור עזרו לי להפוך משהו שנראה במשך שנים רחוק ולא אפשרי – למציאות."

( (צילום: Tomer Neuberg/ Flash90) )

להיטים מוכרים וסינגל חדש

האלבום החדש כולל את שני הסינגלים שכבר יצאו והפכו ללהיטים: "תגיד לי" – הסינגל הראשון שסימן את הפריצה המוזיקלית שלה, ו-"לפני שתגרום לי לבכות" – שיר על התאהבות טוטאלית ואכזבה מרווק תל אביבי. "את השיר הזה כתבתי לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהכרתי את מתן שלי", שיתפה קלינשטיין עם יציאת הסינגל. "התאהבתי עד הסוף, בלי מעצורים ובלי הגנות. הוא נעלם, וכמו שאומרים הוא באמת חזר, רק שעד שזה קרה כבר הייתי במקום אחר."

עם יציאת האלבום, משי משיקה גם את הסינגל החדש "אף אחד" – הצצה אישית ותהליכית לפרק החדש והמבטיח בקריירה המוזיקלית שלה. השיר, כמו שאר השירים באלבום, נולד מתוך תהליך ארוך של כתיבה והלחנה שנמשך שנים.

האלבום "משי" מהווה שיא של מסע אישי ומוזיקלי ארוך. קלינשטיין, שממשיכה להוביל פרויקטים מרכזיים בעולמות התרבות והבידור לצד האימהות לשני ילדיה, מוכיחה שהדרך למוזיקה אישית ואמיתית דורשת זמן, אומץ ובשלות – אך התוצאה שווה את ההמתנה.