יריב לוין בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

יריב לוין ( יונתן זינדל/פלאש90 )

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב הבוקר (ראשון) לראשונה לשמועות ולדיווחים שהופצו ברשתות החברתיות, לפיהם סולק מאצטדיון בלומפילד במהלך משחק כדורגל שבו נכח. בראיון שהעניק לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', הבהיר שר המשפטים את השתלשלות האירועים בשטח והדף בנחרצות את הטענות. "חבל ליפול בתיאורים השקריים האלה שאנשי השמאל מפיצים. לא 'סולק' ולא שום דבר", אמר לוין. "הייתה שריקה למחצית, יצאתי כמו שעושים תמיד במחצית לשתות משהו וחזרתי להמשך המשחק".

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לוין המשיך ותקף את הניסיון לייצר מצג שווא תקשורתי סביב נוכחותו באצטדיון: "הנרטיב הוא פשוט מגוחך ושקרי. זה נכון שהיה איזשהו איש שמאל שטוף שנאה שכנראה חושב שהמגרש הוא נחלתו הפרטית שצעק משהו".

לדברי השר, הצעקות המבודדות אינן משקפות את האווירה הכללית שפגש בקרב הקהל במגרש: "לעומתו, אני חייב לומר, היו רבים רבים שבאו לעודד ולחזק – וזו התמונה האמיתית".