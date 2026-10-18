הפרשן הבכיר בתחזית מבעיתה: אם הימין ינצח, זה יקרה גם בארץ

( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאי והפרשן לענייני אירופה אלדד בק משמיע אזהרה דרמטית וחריגה בתוכניתם של שי גולדשטיין ואיתמר פליישמן ברדיו 'גלי ישראל', ומתריע מפני השלכות הרות אסון במקרה שבו מחנה הימין ינצח בבחירות הקרובות. "אם הימין מנצח בבחירות, מה שאנחנו רואים עכשיו בפריז יהיה בארץ", הצהיר בק בנחרצות. "שיהיה ברור, זה הולך לקרות. האלימות שאנחנו רואים עכשיו בפריז תגיע לארץ. אני מעבר לחושש, אני כמעט בטוח. השילוב הזה של שמאל קיצוני אלים וערבים מוסלמים אלימים קיים גם בארץ, ואם הימין ינצח זה יקרה גם פה". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בהמשך דבריו, קשר הפרשן את התרחיש הזה לשנה שקדמה לאירועי השבעה באוקטובר, וטענו כי המטרה המרכזית של אותם גורמים אינה הסתפקות בהפלת הממשלה המכהנת. "זה מה שהשמאל ניסה לעשות כאן בשנה שקדמה לשבעה באוקטובר, לייצר כאן כאוס. המטרה היא לא להפיל את הממשלה. המטרה היא לחסל את ישראל כמדינה יהודית, ועל זה בנוי שיתוף הפעולה שלהם", אמר.

בק חתם את דבריו בביקורת חריפה כלפי השמאל, שלדבריו מנותק מהמציאות ומקדם במו ידיו את חורבנו שלו: "השמאל לא מבין שהם משתפים פעולה עם אלה שעומדים בניגוד המוחלט והטוטאלי לכל הערכים שהם מעוניינים לקדם. הם יוצרים כאן שותפות עם השטן, והם יהיו הקורבנות הראשונים של השטן איך שהוא יגיע לשלטון".