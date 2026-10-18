נגמרו הרעיונות? המסכות ההזויות של "הזמר במסכה"

המסכות של הזמר במסכה ( קשת 12 )

העונה החדשה של "הזמר במסכה" כבר כאן, ואי אפשר להתעלם מהמסכות שנבחרו השנה. אם בעונות הקודמות עוד ראינו תחפושות כמו פלאפל, כלב, פנדה ודמויות יחסית סטנדרטיות, הפעם נראה שהיוצרים הלכו על רעיונות הרבה יותר מוזרים ורנדומליים.

בין המסכות שנחשפו עד עכשיו אפשר למצוא סושי, עוף מוזר, פה גדול, ברבור, נמלת אש ואפילו פאשניסטה. כן, פאשניסטה. דמות שמחליפה בכל שבוע את המסכה ואת הבגדים שלה, כך שבכל הופעה היא מגיעה עם לוק אחר.

פה גדול ( צילום: קשת 12 )

קשה להבין מאיפה הגיעו הרעיונות למסכות השנה, ובעיקר מה הקשר ביניהם. מסושי ועד פה ענק, הבחירות מרגישות כל כך רנדומליות, שנראה שכבר כמעט כל דבר יכול להפוך למסכה בתוכנית. מה שבטוח, השנה היוצרים הצליחו למצוא כמה רעיונות מוזרים במיוחד.

ויש גם מסכה אחת שהקונספט שלה קצת שונה

ואם כל המסכות האלה לא מספיק מוזרות, יש גם את נמלת האש, שמאחוריה מסתתרת עדן פינס. בניגוד לשאר המתמודדים, במקרה שלה הצופים כבר יודעים מי נמצאת בתוך התחפושת, בזמן שחברי הפאנל ממשיכים לנחש.

הזמר במסכה - נמלת האש ( קשת 12 )

פינס גם תחשוף לאורך העונה את מה שקורה מאחורי הקלעים, מה שקצת משנה את הקונספט המוכר של התוכנית. הרי כל הרעיון של "הזמר במסכה" הוא לנסות לגלות מי מסתתר מאחורי התחפושת, ופתאום יש מסכה אחת שהתעלומה סביבה כבר נפתרה מראש.