נתניהו מגנה את ינון מגל: “אמירה מאוד לא ראויה״

( אריה ליב אברמס / פלאש90, חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) לסערה שהתעוררה בעקבות דבריו של מגיש ערוץ 14 ינון מגל, שכינה את יו”ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, “קוף” וטען כי הוא מופעל בידי אליטה אשכנזית. בריאיון לגדי נס ברדיו צפון 104.5FM גינה נתניהו את ההתבטאות, אך במקביל מתח ביקורת על מה שתיאר כהתבטאויות חוזרות ונשנות נגד מצביעי הליכוד.

“זו אמירה מאוד לא ראויה, אני מגנה אותה”, אמר נתניהו בהתייחסו לדברים של מגל. אלא שמיד לאחר הגינוי הפנה ראש הממשלה את הביקורת גם לעבר איזנקוט, וקרא לו לגנות התבטאויות שהופנו לדבריו כלפי תומכי הליכוד. “הייתי שמח שגדי איזנקוט יגנה את כל האמירות של גלי אלבין ואחרים על כך שהליכודניקים שימפנזות ובבונים. זה לא ראוי וזה לא ראוי”, אמר. בהמשך הריאיון נשאל נתניהו על חזרתו של השיח העדתי לשיח הציבורי, והשיב כי מבחינתו מדובר בתופעה מתמשכת ולא באירוע נקודתי הקשור להתבטאות של מגל.

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“לא ברחנו ממנו, אף על פי שינון אמר את הדבר שהוא לא היה צריך להגיד אתמול, אבל אני כל יום שומע את ההתנשאות, הפטרוניות והבוז שרוכשים למצביעי הליכוד ומכנים אותם קופים, בבונים ושימפנזות”, טען ראש הממשלה.

נתניהו המשיך וטען כי ההתבטאויות הללו מופנות בעיקר כלפי ציבור הבוחרים של מפלגתו, וכי מדובר בתופעה שחוזרת על עצמה.

“הלוואי שזו הייתה תופעה חד-פעמית, היא יומיומית וכמעט כולה מכוונת כלפי מצביעי הליכוד”, אמר