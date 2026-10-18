יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, התייחס היום (ראשון) בריאיון ל-103fm לפלונטר הפוליטי לקראת הבחירות, והציג הצעה מפתיעה בנוגע לעתידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנוסף, גנץ שיתף בהתמודדות המשפחתית עם מחלת האלצהיימר של רעייתו רויטל, סיפר על הקושי האישי ועל התמיכה שהוא מקבל מבני משפחתו
"אני מציע פתרון שהוא מעבר לאירוע הזה. ביבי לא יהיה ראש הממשלה, אבל הוא יוכל לעשות דברים אחרים - אפשר יהיה לפתור את זה פוליטית", אמר גנץ.
יו"ר כחול לבן העלה מספר אפשרויות לתפקידים שיוכל נתניהו למלא במסגרת הסדר פוליטי עתידי, וטען כי ניתן למצוא מתווה שיעמוד גם במגבלות המשפטיות הנוגעות לראש הממשלה.
"בממשלה הקורונה הוא שאל אותי מה זה ראש ממשלה חליפי; עניתי לו: 'כשנתחלף – מה תהיה?'", סיפר גנץ.
בהמשך פירט: "הוא יוכל להיות ראש ממשלה חליפי, הוא יוכל להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון. שיהיה שר שאחראי על עניינים אסטרטגיים שאינו חבר כנסת. כל זה יכול להיות משפטית? התשובה היא כן".
מדובר בהצעה שהציג גנץ במהלך הריאיון, ולא בסיכום שהושג עם נתניהו. גנץ אף הזכיר את יו"ר ש"ס אריה דרעי כדוגמה למצב שבו נמצא פתרון פוליטי לתפקידו של איש ציבור.
"אריה דרעי הוא הכי שר שלא שר, והוא הכי לא ח"כ שהוא ח"כ. הוא בא רק כשממש חייבים", אמר.
לדברי גנץ, המטרה המרכזית היא להפסיק את העימותים האישיים במערכת הפוליטית. "מה שחשוב הוא שבציבור ובעם שלנו יפסיק לשמוא אחד את השני. אנחנו תקועים בפייט פרסונלי שלא מוביל אותנו לשום מקום".
בהמשך נשאל גנץ על הצהרותיו של נתניהו שלפיהן בכוונתו להקים ממשלת ימין לאחר הבחירות, והביע ספק באפשרות שהדבר יתממש.
"אין לנתניהו מספרים להקים מממשלה. המקסימום שלו הוא בחירות חוזרות. אמר? אז אמר", השיב.
"יש בינינו אהבה גדולה ומתמשכת"
לקראת סיום הריאיון התייחס גנץ גם להתמודדות האישית של משפחתו, לאחר שחשף לאחרונה כי רעייתו רויטל מתמודדת עם מחלת האלצהיימר.
"זה מאוד קשה. רויטל הייתה אישה עם עוצמות מטורפות, ויש בינינו אהבה גדולה ומתמשכת. יש לי ילדים וחתן נפלאים, הם מגובשים, משרתים, לומדים – הם ממש נהדרים", שיתף.
"ביום חמישי בערב הלכתי להקשיב לאיציק סעידיאן לשעה - הוא נעמד באולם 'צוותא' מול מאה איש", סיפר.
"איציק אומר דברים חשובים מאוד: תבחר איך את חי עם המצב שלך, תעריך את מה שיש לך, שמח בחלקך ועבוד בלשמוח על זה. זה מה שאני עושה".