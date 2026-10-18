יו"ר כחול לבן, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, התייחס היום (ראשון) בריאיון ל-103fm לפלונטר הפוליטי לקראת הבחירות, והציג הצעה מפתיעה בנוגע לעתידו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנוסף, גנץ שיתף בהתמודדות המשפחתית עם מחלת האלצהיימר של רעייתו רויטל, סיפר על הקושי האישי ועל התמיכה שהוא מקבל מבני משפחתו

"אני מציע פתרון שהוא מעבר לאירוע הזה. ביבי לא יהיה ראש הממשלה, אבל הוא יוכל לעשות דברים אחרים - אפשר יהיה לפתור את זה פוליטית", אמר גנץ.

יו"ר כחול לבן העלה מספר אפשרויות לתפקידים שיוכל נתניהו למלא במסגרת הסדר פוליטי עתידי, וטען כי ניתן למצוא מתווה שיעמוד גם במגבלות המשפטיות הנוגעות לראש הממשלה.

"בממשלה הקורונה הוא שאל אותי מה זה ראש ממשלה חליפי; עניתי לו: 'כשנתחלף – מה תהיה?'", סיפר גנץ.

בהמשך פירט: "הוא יוכל להיות ראש ממשלה חליפי, הוא יוכל להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון. שיהיה שר שאחראי על עניינים אסטרטגיים שאינו חבר כנסת. כל זה יכול להיות משפטית? התשובה היא כן".

מדובר בהצעה שהציג גנץ במהלך הריאיון, ולא בסיכום שהושג עם נתניהו. גנץ אף הזכיר את יו"ר ש"ס אריה דרעי כדוגמה למצב שבו נמצא פתרון פוליטי לתפקידו של איש ציבור.

"אריה דרעי הוא הכי שר שלא שר, והוא הכי לא ח"כ שהוא ח"כ. הוא בא רק כשממש חייבים", אמר.