בדרך לנכדים? הרמז המפתיע של אמא של עומר אדם

עומר אדם חוגג היום את יום הולדתו העברי, ואמא שלו שרון הקדימה את החגיגות עם ברכה אישית שפרסמה אתמול ברשתות החברתיות. בין האיחולים לבנה, היא גם התייחסה לבת זוגו סשה, ולא שכחה להוסיף את המשאלה שלה לראות את השניים מרחיבים את המשפחה.

"מחר ז' בחשוון, חל יום הולדתך. עומר ילד שלי, אהבת חיי", פתחה שרון את הפוסט, והסבירה מדוע התאריך הזה מיוחד כל כך בעיניה. "ז' בחשוון זה היום בו מתחילים לבקש על הגשמים בארץ ישראל בתפילת העמידה: 'ותן טל ומטר לברכה'. מתפללת עומר וסשה שככה תרד ברכה לחייכם כמו טל עדין ומבורך כל לילה".

"מתפללת שבקרוב תרחיבו את המשפחה"

שרון המשיכה וסיפרה כי ז' בחשוון הוא גם יום ההילולה של רבי מאיר שפירא מלובלין, מי שיזם את לימוד הדף היומי, וחיברה את משמעות היום לברכה שלה לעומר.

"אני מתרגשת במיוחד לחבר בין אורו של הצדיק לבין יום הולדתך העברי עומר, בני היקר. עומר אהוב שלי, יהי רצון שתמשיך להיות אדם של חיבורים, אור ואהבה, שתדע לאחד בין לבבות, להאיר את דרכך ואת דרכם של הסובבים אותך, ותמיד תזכור שהגדולה האמיתית היא לא רק מה שאנחנו משיגים, אלא כמה אהבה, טוב ואחדות אנחנו מביאים לעולם".

את הברכה חתמה עם איחול נוסף, הפעם לשניהם: "מתפללת שבקרוב תרחיבו את המשפחה אתה וסשה שלנו האהובה".

וגם שיר מיוחד לסשה ולעומר

ואם הברכה לא הספיקה, שרון שיתפה גם שיר באנגלית שכתבה לשניים לכבוד תחילת חייהם המשותפים. בשיר היא מאחלת להם חיים מלאים באהבה ובשמחה, שלווה וגם משפחה יפה.

היא פונה גם לסשה, מספרת לה כמה עומר מיוחד בעיניה, ומבהירה שהיא כבר רואה בה חלק מהמשפחה. בין היתר כתבה: "ועכשיו את הבת שלי", ובהמשך הוסיפה: "התפילות שלי התגשמו".