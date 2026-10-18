משה כורסיה נגד נתניהו: "מה אתה מציע?"

הזמר משה כורסיה רואה את קמפייני הבחירות, ויש לו לא מעט מה להגיד. בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות הוא פנה ישירות לנתניהו, לאייזנקוט ולציבור החרדי, עם כמה שאלות שמעסיקות אותו במיוחד.

"נראה לי הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה. רואים קמפיינים של בחירות ובא לי להקיא על כולם", פתח כורסיה את הסרטון. "מותר לדבר פה פוליטיקה בתקופות כאלה? בואו ננסה".

מנתניהו ועד אייזנקוט: השאלות של כורסיה

הראשון שקיבל פנייה היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. "ביבי, יש לי כמה שאלות אמיתיות, אני אשמח לתשובות ענייניות", אמר כורסיה, ותהה מה בכוונתו לעשות בנוגע לסוגיית הגיוס ואיזה פתרון הוא מציע למצב הנוכחי.

משם עבר לגדי אייזנקוט. "אתה נראה לי בחור מדהים", אמר, אבל ביקש לדעת האם יהיה מוכן להקים ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, אם זו תהיה האפשרות שלו להרכיב ממשלה.

"מה אכפת לי מהערבים? זה העם שלי"

בהמשך פנה כורסיה לציבור החרדי, והפעם עם בקשה אישית. אחרי שהדגיש כמה הוא אוהב את הציבור החרדי, ביקש להפסיק עם ההשוואות לערבים בכל פעם שעולה נושא הגיוס.

"כל שאלה שאני שואל אני מקבל תשובה: 'אבל הערבים'. מה אכפת לי מהערבים?", אמר, והסביר שהוא רוצה להרגיש שהציבור החרדי שותף לחברה הישראלית ולעם שהוא כל כך אוהב.

בסיום הסרטון פנה כורסיה לכלל הציבור וביקש שלא לתת למערכת הבחירות לפגוע ביחסים בינינו. "אני רוצה לבקש מכם לא לתת לאף קמפיין מפלגתי להפוך אותנו לאויבים אחד של השני. שכל אחד יצביע מה שנראה לו, ואנחנו יכולים לעשות את זה יפה, בטוח יותר ממה שזה עכשיו".