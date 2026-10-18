חרדים חוסמים את כביש 4 באזור גן יבנה

ושוב זה קורה. חרדים מ'הפלג הירושלמי' הקיצוני חוסמים את כביש 4, באזור גן יבנה.

המחאה, שהפתיעה את המשטרה, פרצה בעקבות מעצרו של עריק חרדי. ההפגנה הייתה אמורה להתקיים אחר הצהריים, אבל המארגנים הקדימו אותה ותפסו את המשטרה לא מוכנה.

בעקבות ההפגנה, המשטרה חסמה את הכבישים לשני הכיוונים.

מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית במחלף יבנה, מפירי הסדר חוסמים את הכביש בשני הכיוונים.

שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום, מכווינים את התנועה לדרכים חלופיות, פועלים לפתוח את הכביש ולהשיב את הסדר על כנו.

אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.

משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".