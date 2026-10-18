"צריך רישיון להורות": הרשת תוקפת את דניאלה דואק

דניאלה דואק שוב מעוררת סערה ברשת, והפעם בגלל שלוש המטפלות של בנה אדריאן. דואק, שהפכה לאמא לפני כשמונה חודשים, העלתה סרטון שבו הציגה את הנניות שלה, אבל במקום התלהבות היא קיבלה גם לא מעט ביקורת.

"פתאום קלטתי שאף פעם לא הצגתי לכן את הנניות שלי, אז קבלו אותן במחיאות כפיים סוערות", כתבה דואק, והציגה את ג'וריאנה, אלמה ואילין, שלוש מטפלות ממוצא אסייתי. בסיום הסרטון שאלה את העוקבות: "ומי נראה לכם שאדריאן הכי אוהב?"

אלא שהגולשים התעניינו הרבה פחות בשאלה מי המטפלת האהובה על אדריאן, והרבה יותר בעובדה שלתינוק אחד יש לא פחות משלוש מטפלות.

"למה צריך שלוש מטפלות לילד אחד?"

הסרטון עורר לא מעט תגובות זועמות ברשת, כשגולשים רבים לא הצליחו להבין למה דואק צריכה שלוש מטפלות בשביל תינוק אחד. חלקם תהו למה היא לא מטפלת בבנה בעצמה, אחרים טענו שמדובר בהגזמה מוחלטת, והיו גם מי שכתבו שצריך רישיון כדי להיות הורים.

גם העובדה שדואק יכולה להרשות לעצמה להעסיק שלוש מטפלות לא עברה בשקט. בזמן שהורים רבים מגדלים את ילדיהם כמעט בלי עזרה, דואק מציגה שלוש נניות בשביל תינוק בן שמונה חודשים בלבד, והגולשים מתקשים להבין את הצורך.

דואק לא הסבירה אם שלוש המטפלות נמצאות עם אדריאן במקביל או מתחלפות ביניהן, אבל זה לא מנע מהגולשים להביע את דעתם. נראה שבמקום לבחור מי הנני האהובה על אדריאן, כפי שביקשה דואק, הגולשים היו עסוקים בעיקר בשאלה למה הוא צריך שלוש כאלה מלכתחילה.