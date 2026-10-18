יעקב ברדוגו: "הוא ליצן; מזמין אותו לעימות"

יעקב ברדוגו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מערכת הבחירות הסוערת מגיעה לשיאה, והבוקר (ראשון) נרשם עימות נוסף בגזרת הפוליטיקה והתקשורת. מועמד הליכוד, יעקב ברדוגו, תקף בחריפות את חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, במהלך ראיון שקיים בתוכניתו של אבי רצון ברדיו "גלי ישראל".

"הליצן הזה, גדי איזנקוט", פתח ברדוגו את דבריו והסביר את הביקורת הקשה: "למה אני אומר לך ליצן? כיוון שהוא קופץ ראשון לדבר על חוק הנאשם או על חקיקה כזו ואחרת. האיש שלא מבין דבר וחצי דבר בהפרדת רשויות". ברדוגו הוסיף וטען כי איזנקוט מושפע מגורמים אחרים המנהלים אותו מאחורי הקלעים: "גדי איזנקוט הוא בעצם בובה שמנוהלת על ידי מנליס, שאומר לו 'בוא תגיד ככה'". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בהמשך הדברים, ניצל מועמד הליכוד את הבמה והציב לאיזנקוט אתגר פומבי וישיר לדו-קרב רעיוני לקראת יום הבוחר. "אני מזמין עוד פעם, יש שבוע שלם, את גדי איזנקוט לעימות מולי", הצהיר ברדוגו. "הוא חושב שהוא בליגה של הגדולים? קודם כול שינצח את המאבק הפנימי שלו. אני מוכן לעימות, בכל מקום שהוא רק ירצה, כדי להסביר לו כמה הוא לא מבין בכלל את הפרדת הרשויות".