כוכבת האח הגדול חוזרת לטיפולי פוריות: "זה כואב"

בר כהן, שהכירה את בעלה אליאב טעטי בבית "האח הגדול", כבר עברה דרך ארוכה עד שהצליחה להפוך לאמא. כעת, חודשים ספורים לאחר שהביאה לעולם את בנם המשותף, היא החלה שוב בטיפולי פוריות כדי להרחיב את המשפחה, ומשתפת את עוקביה בתחושות שמלוות אותה.

"המילה חייבת גמרה אותי"

"אתמול נפגשתי עם חברות מהבית ונסחפנו לשיחה על שגרה עם ילדים. אחרי שחברה אחת סיפרה לנו על האושר בהתמודדות עם תאומות, הן אמרו לי: 'בר, את חייבת להיכנס להיריון, זה הזמן'".

כהן סיפרה כי חזרה הביתה ובכתה, אף שידעה שחברותיה לא התכוונו לפגוע בה. "המילה חייבת גמרה אותי. זה לא שאני לא רוצה, אני רוצה. ואני יודעת שאם אני רוצה, אני חייבת לגרום לזה לקרות, כי אני יודעת שזה יכול לקחת זמן והנתונים לא לטובתי".

"כמה כיף היה לי לחזור לעצמי"

"כמה כיף היה לי לחזור לעצמי, כמה אני חופשייה. לא צריכה להחזיק מחטים, לכאוב או להתנפח. אין כישלונות, פתאום יש לי תינוקי שהוא חצי מהלב שלי".

אלא שלצד האושר הגדול מהאימהות, כהן מתקשה עם המחשבה על כל מה שמחכה לה שוב. "ההבנה הזאת שהגעת לגיל שאת חייבת, שגם ככה המצב לא מזהיר בפוריות שלך", שיתפה.

"אבל איך עושים את זה שוב?"

"ואז אני נכנסת למיטה ובוכה, מסתכלת עליו ואומרת: איזה אושר הוא, אבל איך עושים את זה שוב? זה כואב, זה שורף, זה מנפח, זה גורם לך להיות כמו אדם שמתפוצץ כל שעה. זה משפיע על הזוגיות שכל כך חיכית לה, ואף אחד לא מבטיח שזה יהיה מהר".

למרות החששות, כהן ניסתה להזכיר לעצמה את הדרך שכבר עברה ואת המשפחה שהצליחה להקים.

"בר, תראי מה הצלחת לעשות. עשית משפחה. הבאת עם בן הזוג שלך ילד שנתן משמעות כל כך גדולה לבן אדם ולבעל שאת כל כך אוהבת".

את השיתוף סיימה במסר מחזק לעצמה: "בר, תהיי מי שאת משתדלת להיות עבור כל כך הרבה אנשים. כמו שאת מחזקת אחרות, תחזקי את עצמך ותסתכלי על האוצר הזה ותחזרי ללופ, כי את חזקה וכי את מסוגלת. זה יכאב וזה יהיה לא קל, אבל הכול עובר כשמסתכלים עליהם גדלים".

ובסופו של דבר, למרות כל החששות, כהן החליטה לעשות את הצעד ושלחה הודעה כדי להתחיל שוב את טיפולי הפוריות, בתקווה להרחיב את המשפחה ולהביא לעולם אח או אחות לבנה הקטן.