ליברמן מזהיר: "מישהו מהגוש שלנו יבוא להציל את נתניהו"

אביגדור ליברמן ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פרסם היום (ראשון) מתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת יום הולדתו ה-77 שיחול השבוע. ליברמן קרא לסיום דרכו הפוליטית של נתניהו, טען כי ראש הממשלה נחלש וכי הוא מנסה להבטיח את הישרדותו באמצעות הקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות.

"סוף עידן נתניהו", פתח ליברמן את דבריו. "השבוע ביבי יהיה בן 77, ותוצאת הבחירות חייבת להיות סיום העידן שלו בפוליטיקה הישראלית". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות ליברמן המשיך במתקפה על ראש הממשלה וטען כי הוא איבד את עצמאותו הפוליטית ונאלץ להיכנע ללחצים מצד שותפיו. "ביבי חלש כפי שלא היה מעולם. הוא הפך לבן ערובה בידי המשתמטים ובידי קומץ אנרכיסטים שפוגעים במפעל ההתיישבות ומחסלים את מעוזי התמיכה האחרונים של ישראל ברחבי העולם, ובראש ובראשונה בארצות הברית", כתב. לדבריו, חולשתו של נתניהו אינה נותרת רק במערכת הפוליטית, אלא משפיעה גם על התנהלות המדינה ועל חיי היום-יום של אזרחי ישראל. "ביבי חלש, והוא הופך את מדינת ישראל לחלשה. המציאות שלנו הפכה לכאוס, חוסר היציבות וחוסר היכולת לתכנן את החיים, לא רק ברמת המדינה אלא ברמת כל אזרח ואזרח, הופכים את המציאות הישראלית למעורפלת וחסרת ודאות", טען. אלא שבהמשך דבריו עבר ליברמן לעסוק בתרחיש הפוליטי שלדבריו נתניהו מתכנן ליום שאחרי הבחירות. לטענתו, ראש הממשלה מבין את מצבו הפוליטי ומקווה כי אחת ממפלגות הגוש היריב תסכים להצטרף אליו לממשלת אחדות.

נתניהו בתוכנית הפטריוטים ( Aloni Mor/Flash90 )

"הוא מבין את זה ובונה מאוד על ממשלת אחדות, שבה מישהו מגוש המשרתים יבוא להציל אותו. הוא יבטיח את חצי המלכות ויותר מזה, אך כמו תמיד, בסוף ירמה", הזהיר ליברמן.

בדברים אלה הפנה יו"ר ישראל ביתנו מסר גם לשותפיו האפשריים להקמת ממשלה עתידית, והזהיר אותם מפני האפשרות של הצטרפות לממשלה בראשות נתניהו, גם אם תוצע להם תמורה פוליטית משמעותית.

לקראת סיום עבר ליברמן מהמתקפה על נתניהו לקריאה המופנית כלפי ראשי ארבע המפלגות שאותן הוא מגדיר כחלק מ"גוש המשרתים". לדבריו, עליהם להציג מסר אחיד לציבור הבוחרים ולהתמקד בהגדלת שיעורי ההצבעה.

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"אנחנו יכולים לנצח, ולנצח בגדול, למרות כל הסקרים. המסר של ראשי ארבע המפלגות בגוש המשרתים חייב להיות אחיד: חייבים להגיע לשיעורי הצבעה גבוהים מאי פעם, ולא להצביע למפלגות אווירה ולא לבזבז קולות", כתב.

את הודעתו חתם בקריאה להצביע רק לאחת מארבע המפלגות שאליהן התייחס: "להצביע רק לאחת מארבע המפלגות. אם נעשה את זה, ננצח בגדול".