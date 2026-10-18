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חדשות פוליטי מדיני

גדעון סער מזהיר: זה יביא לאופוזיציה את המנדט ה-61

שר החוץ גדעון סער, התייחס לבחירות שייערכו בעוד 9 ימים, והזהיר מהפסד של הימין: "זה יביא להם 61 מנדטים"

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גדעון סער (ללא קרדיט, אילוסטרציה AI)

שר החוץ גדעון סער התראיין הבוקר לרדיו "קול ברמה", והפנה אזהרה חריפה לעבר מצביעי הימין המתלבטים, כשהוא מביע חשש כבד מפני אובדן קולות למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה.

"אני מאוד מודאג, הסכנה בהצבעה של ציבור ימני למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה היא מוחשית", אמר סער במהלך הריאיון. בדבריו היפנה השר את המאזינים ללקחי העבר מאירועים פוליטיים היסטוריים במחנה הלאומי, אשר לטענתו שינו את פני המדינה.

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"ב-92' מפלגות ימין לא עברו את אחוז החסימה ו-61 מנדטים הספיקו לשמאל להביא עלינו את אוסלו", הדגיש שר החוץ והוסיף בנחרצות לגבי ההשלכות ארוכות הטווח של אותו אובדן מנדטים: "את התוצאות אנחנו רואים עד היום".
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11
יעל
לפני שעה

61 מנדטים לאופוזיציה זה בדיוק מה שהימין הערכי צריך כדי להתנקות. נמאס ממי שמפקיר את ביטחון המדינה בשביל כיסא.
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