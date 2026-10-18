גדעון סער מזהיר: זה יביא לאופוזיציה את המנדט ה-61

גדעון סער ( ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

שר החוץ גדעון סער התראיין הבוקר לרדיו "קול ברמה", והפנה אזהרה חריפה לעבר מצביעי הימין המתלבטים, כשהוא מביע חשש כבד מפני אובדן קולות למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה.

"אני מאוד מודאג, הסכנה בהצבעה של ציבור ימני למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה היא מוחשית", אמר סער במהלך הריאיון. בדבריו היפנה השר את המאזינים ללקחי העבר מאירועים פוליטיים היסטוריים במחנה הלאומי, אשר לטענתו שינו את פני המדינה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"ב-92' מפלגות ימין לא עברו את אחוז החסימה ו-61 מנדטים הספיקו לשמאל להביא עלינו את אוסלו", הדגיש שר החוץ והוסיף בנחרצות לגבי ההשלכות ארוכות הטווח של אותו אובדן מנדטים: "את התוצאות אנחנו רואים עד היום".