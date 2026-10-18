האם ישראל ואיראן בדרך לסבב לחימה נוסף? דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), התייחס הבוקר (ראשון) לאפשרות של התלקחות מחודשת מול איראן, והעריך כי חלון הזמן המסוכן במיוחד עשוי להגיע לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. לדבריו, איראן כבר מגבירה את היערכותה הצבאית ונמצאת בכוננות גבוהה, אך הסבירות להסלמה משמעותית לפני הבחירות נמוכה יחסית.

בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי נשאל סיטרינוביץ' על האפשרות שהמערכה תתחדש עוד לפני הבחירות בישראל.

"עד הבחירות הסבירות לא גבוהה, באופן כללי ללא חזרה להסדר מדיני בין ארה"ב ואיראן שכרגע איננה על הפרק הסבירות להתלקחות באופן כללי היא גבוהה, הסטטוס קוו לא יציב, האיראנים תוקפים כל יום ולילה מכליות שעוברות בהורמוז. בפועל נגיע לסוג של הסלמה אבל עד הבחירות הסבירות היא לא גבוהה", השיב.

בהמשך נשאל האם האיראנים עשויים לנסות ולנצל את תקופת הבחירות בישראל כדי להגביר את הכאוס וליזום מהלך צבאי עוד לפני שיותקפו בעצמם.

סיטרינוביץ' הסביר כי מבחינת טהרן, דווקא הבחירות בארצות הברית הן האירוע המרכזי שמשפיע על קבלת ההחלטות.

"הם בהחלט מגבירים אבל עם כל הכבוד לבחירות בישראל הבחירות החשובות הן בחירות האמצע האמריקאיות. מבחינתם, הם מעריכים שעד הבחירות טראמפ לא יגיב ולכן הם מעלים את הלחץ במצרי הורמוז במטרה להעלות את מחירי הנפט".

לדבריו, ההיערכות האיראנית אינה מסתכמת בפעילות במצרי הורמוז. "הם מעריכים שיכולה להיות התלקחות בקרוב ולכן הם מגבירים את התרגילים בתחום טילי הקרקע-קרקע והם בכוננות גבוהה", אמר.

עם זאת, סיטרינוביץ' העריך כי בשלב הנוכחי האיראנים אינם מעוניינים בהרחבת העימות מעבר למצרי הורמוז, בין היתר בשל ההשפעה של המתיחות על מחירי הנפט.

אלא שהאזהרה המשמעותית ביותר הגיעה כאשר נשאל על התקופה שלאחר הבחירות בישראל ובארצות הברית, ועל האפשרות של תקיפה ישראלית-אמריקאית נוספת נגד איראן.

"בין הבחירות בארה"ב לבין השבעת הקונגרס שסביר להניח שיהיה לעומתי לטראמפ בטח בית הנבחרים וכנראה גם הסנאט, הסבירות לפעילות בחודשיים הללו עולה בצורה מאוד משמעותית", העריך.

סיטרינוביץ' התייחס גם לאפשרות שהמערכה הבאה תהיה שונה משני המבצעים הקודמים, והצביע על שינוי אפשרי באופי התקיפות האמריקאיות.

"האמריקאים חושבים על מערכה מאוד קצרה וממוקדת נגד הגרעין אבל הם רוצים להרחיב את הפגיעות לאתרי תשתית איראנים – זה משהו שלא עשינו בעבר", אמר.

אולם לדבריו, גם הרחבת התקיפות אינה מבטיחה שינוי במשטר האיראני, ועלולה דווקא להוביל לתגובה קשה מצד טהרן.