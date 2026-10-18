רוני אלשיך: "אם הוא יחזור אחורה, הכול יתפוצץ בפנים"

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

בראיון סוער שהעניק לעמיחי אתאלי וגדעון אוקו בתחנת הרדיו 103fm, רב ניצב בדימוס רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרה לשעבר, מעלה שורת טענות קשות וחסרות תקדים על התנהלות לשכת ראש הממשלה סביב אירועי השבעה באוקטובר. לדבריו, ישנו חשד ממשי כי ישראל נפלה קורבן למבצע תודעה והונאה עמוק שנוהל מבפנים ומבחוץ.

"ראש הממשלה קיבל אינספור אזהרות ממערכת הביטחון, מהריאיון של אבי גיל עולה שכל האזהרות פורשו בלשכה כפוליטיות - זה מזעזע", אמר אלשיך. הוא הוסיף כי אם כל גורמי האזהרה הפנימיים נדחו כפוליטיים, עולה השאלה כיצד הוסלמו גם ההתרעות החיצוניות. "איך נסביר את ההתעלמות הזאת, שלה אין הסבר פוליטי?". המפכ"ל לשעבר הפנה לציטוט מפרשיית ברוורמן, שבו שאל לכאורה ראש הממשלה עם קבלת הדיווח על ירי אינטנסיבי "למה הם יורים?", וטען כי מי ששאל זאת הוא מי שהובטח לו שלא תהיה אש. לאור זאת, אלשיך קובע כי "אי אפשר שלא לחשוד מאוד שחלק ממבצע ההונאה כלפי ישראל היה באמצעות קטאר מול לשכת ראש הממשלה, זה חשד סופר חמור שלעצמו מחייב חקירה". לדבריו, בניית תודעה שלפיה "לא יהיה כלום" אפשרה להדוף את ההתרעות, וכי חקירת אירוע שבו מערכת הונאה קטארית חדרה ללשכה תהיה לא פחות מ"מטורף". הוא אף השווה זאת ואמר: "אם היה מסתבר אחרי 11 בספטמבר שבוש הוא זה שאפשר לסעודיה למממן את אל-קעידה, כמה זמן היה חולף עד להליך הדחה שלו?".

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בהתייחסו להתנהלות קטאר, כינה אותה אלשיך "מפלצת של מלחמה רכה נגדנו", והסביר כי דוחא משקיעה באקדמיה, בספורט ובנדל"ן כדי לתפוס את ישראל ומדינות נוספות במקומות רגישים. "ההנהגה של חמאס יושבת שם, הם מי שקובעים את סדר היום בסוריה, באיראן, הם אלה שעשו את הזיקה ללבנון, הם נמצאים בכל מקום", הדגיש.

לשאלת המראיינים כיצד ייתכן שנתניהו ממשיך להעסיק דמויות כמו יונתן אוריך למרות הכול, השיב אלשיך כי לדעתו אין מדובר ברצון מכוון לפגוע במדינה, אלא במלכוד עמוק: "אני לרגע לא חושב שהוא רצה את 7 באוקטובר, אבל כשהוא הסתבך הוא לא יכול לחזור אחורה. אם הוא יחזור אחורה, הכול יתפוצץ בפנים – לכן הוא במלכוד, הוא לכוד עם הקטארים, מה שמבטיח את המשך שלטון חמאס ברצועה".