הסערה סביב ההתבטאות של מגיש ערוץ 14 ינון מגל על גדי איזנקוט ממשיכה להתרחב. הלילה (ראשון) הצטרף למתקפה גם חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, שפרסם הודעה חריפה במיוחד נגד מגל, האשים אותו בגזענות ואף הזהיר כי התנהלותו עלולה לפגוע במחנה הפוליטי שאליו הוא משתייך לקראת הבחירות.

"ינון מגל, שלא אשווה אותו לאף חיה כדי לא להעליב את החיות, הוא גזען אליטיסט שפל ועלוב!", כתב חזן בפתח דבריו.

חזן לא הסתפק בביקורת על עצם ההתבטאות, אלא תקף גם את העובדה שהדברים נאמרו בשידור. לטענתו, התנהלותו של מגל מעידה על זחיחות שעלולה לגבות מחיר פוליטי בבחירות.

"העובדה שהוא מרשה לעצמו להקיא את הגזענות המבחילה שלו בשידור מעידה על אפסות מוחלטת שנולדה מזחיחות שעוד תעלה לנו בבחירות", כתב.

בהמשך החריף חזן את הטון והוסיף: "אני מגנה את דבריו ובז לאיש ולגזענות האליטיסטית הרעילה מלאת המוסר הכפול".

דבריו של חזן מגיעים בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר שמגל כינה את גדי איזנקוט "קוף" במהלך דיון פוליטי שעסק בייצוג המזרחי וביחסים בין הקבוצות השונות במערכת הפוליטית.

מגל עצמו דחה את הטענות לגזענות והסביר כי לא התכוון להשוות את איזנקוט לבעל חיים, אלא השתמש בביטוי שלדבריו לקוח מהעולם התחתון ומתאר אדם שמוצב בחזית אך מופעל בידי אחרים מאחורי הקלעים.